　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

割喉國三生！乾哥、乾妹殺人罪起訴　136天事件簿一次看

▲▼ 新北國三生割頸案「乾哥」涉殺人少年法庭移送，受害者父母（戴帽者）透過區政顧問石一佑（中）發聲。 。（圖／石一佑提供）

▲新北國三生割頸案，受害者父母（戴帽者）認為「這兩個國中生殺人犯根本毫無悔意」。（圖／石一佑提供）

記者劉人豪／台北報導

新北市某國中2023年12月傳出震驚全台的「校園割喉案」，就讀國三、15歲的楊姓少年在別班少女「乾妹」教唆下，遭其「乾哥」割喉身亡。新北地院少年法庭3月12日裁定乾哥、乾妹羈押，檢察官偵辦後今（9）日依殺人罪嫌將乾哥、乾妹起訴，《ETtoday新聞雲》為讀者整理事件發生136天的大事紀。

該起悲劇發生於2023年12月25日，就讀新北市某高中附設國中部的林姓少女，到楊姓男學生的班級找人聊天，被楊男要求離開以免打擾其他同學午休，林女不爽被楊男說了一句：「妳又不是我們班的！」轉頭跑去找同校的郭姓「乾哥」訴苦。

郭男找楊男理論替「乾妹」出氣，雙方一言不合，郭男涉持預藏彈簧刀朝楊男頭頸狂刺10刀，因事出突然，在場師生都來不及阻止，楊男大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術，由於全案發生地點就在校園內，且涉案者、死者均未成年，引起全台輿論譁然。

2023/12/27 新北國三生遺體載返案發地招魂　民俗大師：從未見過

楊男家屬12月27日傍晚5點38分帶著孩子遺體前往學校，並在發生事故的教室進行招魂儀式，直到晚間6點48分才從學校離開，整個引魂過程歷時1小時10分鐘。一名與會的人士透露，招魂儀式過程順利，沒有更換地點，後續遺體將運往板橋殯儀館。

不過在學校招魂，民俗專家廖大乙及命理大師教授楊登嵙皆異口同聲的說，「罕見」，尤其國中生未成年，仍需要心理輔導，如此做實屬不妥。民俗專家廖大乙及命理大師教授楊登嵙皆異口同聲的說，「罕見」，尤其國中生未成年，仍需要心理輔導，如此做實屬不妥

2024/1/3 國三生遭割頸慘死！父母心碎發「3點聲明、4項呼籲」：我反對廢死

2024年1月3日，楊男父母發出公開信，提出3點回應、4項沉痛呼籲，明確表示「我反對廢死」，認為只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生。並表示沒想到突來的不幸，一個貼心又善解人意的孩子就這樣離開我們。我們沒有任何政黨及政治立場，以上的聲明，是這些日子，失去心愛的孩子後的沉痛呼籲，希望孩子的犧牲能減少日後不幸發生。

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫跳腳切割...發出「無限期封殺令」

「乾哥」長時間都對外聲稱自己是天道盟及華山會份子，不過事情發生後，相關黑幫都立即切割否認「乾哥」是幫會成員，同時下達「封殺令」，無限期禁止收納這名「乾哥」，以免遭「池魚之殃」。

五股「乾哥乾妹」巨幅看板金主是他

網紅小商人也關注此案，自費將「乾哥乾妹」廣告，放在美國紐約時報廣場的電子看板上，市錦新大樓新任主委周朝陽也一度在新北市五股街頭放上「乾哥乾妹」廣告。

2024/1/18 法院禁止國三割頸案訊息曝光網民炸鍋！司法院終於說話了

新北地院處理新北國三男學生在校遭同學持刀割頸命案，網友憤怒肉搜兇手，被新北地方法院警告下架涉案少年「乾哥乾妹」的資料，引發網友炸鍋。司法院1月18日回應，強調《少年事件處理法》的目的就是保障少年「健全之自我成長」，未來司法院將持續與各界對話。

乾哥乾妹已開庭10次轉刑事被告　移送檢方前...法官先做這件事　

乾哥、乾妹於案發後，少年法庭於2023年12月26日裁定男學生收容、女學生責付親屬帶回，不過2024年1月8日傳少女出庭後，法官認乾妹尚有其他案件正在調查中，且疑有串證、家庭管教功能不彰等情形，當庭裁定少女收容。後新北地方法院少年法庭，分別於2月底與3月1日，裁定涉案少年、少女繼續收容於少年觀護所。

2024/4/12，割喉案移送新北地檢署偵辦，經檢察官認為乾哥、乾妹涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，均有滅證、勾串、逃亡之虞，向新北地院少年法庭聲請羈押獲准。

獨／割喉案乾妹家遭貼標籤！父母「被失業」　以車為家流浪至今

快訊／乾哥、乾妹家人發聲！孩子做錯了　盼接受制裁「好好反省」

2人遭羈押當天，乾妹的家人表示，案發後住處被肉搜連工作也丟了，只能連夜搬走，幾個月來只能在車上度日，生活很辛苦。「乾哥」的家人表示，孩子犯下大錯，希望能夠在裡頭好好反省；「乾妹」的家人則表示，受害家長失去了一個孩子，希望法院能夠秉公判決，讓女兒能在裡面好好反省、改過自新。

2024/5/9 國三生割喉案！新北檢偵辦27天　乾哥、乾妹依殺人罪起訴

全案歷經27天的偵辦，新北檢今依照殺人罪嫌起訴2人。

ET快訊
運動「選對時段」　研究：早死機率降61%
蔡尚樺母女「根本雙胞胎」！　整排網友錯亂
口罩令全解除！　17種人小心「再確比首確更危險」
祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！　幫嬤慶生…兇嫌也在場
人間悲劇！台南男付不出醫藥費「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！半年前出遊幫嬤慶生…兇嫌也在場

三重滅門案「糯米被帶走了」！大女兒赴分局將愛犬抱回家

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！半年前出遊幫嬤慶生…兇嫌也在場

三重滅門案「糯米被帶走了」！大女兒赴分局將愛犬抱回家

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

股息無縫接軌！國泰證推「再投資」　打造台積電複利滾錢術

大谷翔平否認背部緊繃與練投70球有關　長期比賽一定會出現問題

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

社會熱門新聞

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

彰化小姊妹家屬簽放棄急救　2醫院繼續拚

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

三重滅門案　大女兒到分局帶走愛犬「糯米」

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

三重滅門案破案關鍵！鷹眼神探揪出兇嫌行蹤

女大生遭媽媽男友性侵！痛訴「該做的都有做」

兒涉三重命案逃亡　母接警電話問：狗在哪

即／24歲女婿抵警局！親自抱愛犬「糯米」下車

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅

祖孫滅門！水族館員工曾進屋內清死魚　曝：裡面很臭

更多熱門

相關新聞

幼貓眼睛流膿　虛弱躺在冷氣機

幼貓眼睛流膿　虛弱躺在冷氣機

新北市動保處近日接獲民眾通報，有隻橘白色幼貓在石門區淡金公路旁的報廢冷氣機內奄奄一息。動保處立即派員將受傷的幼貓帶回三芝動物之家，經由獸醫師謝弘斌檢查後，發現幼貓因長期未進食導致身體嚴重脫水，眼睛流膿外，鼻腔也因細菌感染而發炎。

新北私校食物中毒「增至106人就醫」　教育局：15人仍未出院

新北私校食物中毒「增至106人就醫」　教育局：15人仍未出院

環狀線修復4.42億誰買單？蔣侯有共識

環狀線修復4.42億誰買單？蔣侯有共識

裕德國際學校食物中毒「4名學生住院觀察中」　疑釀禍餐盒曝光

裕德國際學校食物中毒「4名學生住院觀察中」　疑釀禍餐盒曝光

新北市動保收容績效評鑑五項第一

新北市動保收容績效評鑑五項第一

關鍵字：

新北市割喉案乾哥乾妹殺人案

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面