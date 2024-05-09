割喉國三生！乾哥、乾妹殺人罪起訴　136天事件簿一次看

▲新北國三生割頸案，受害者父母（戴帽者）認為「這兩個國中生殺人犯根本毫無悔意」。（圖／石一佑提供）

記者劉人豪／台北報導

新北市某國中2023年12月傳出震驚全台的「校園割喉案」，就讀國三、15歲的楊姓少年在別班少女「乾妹」教唆下，遭其「乾哥」割喉身亡。新北地院少年法庭3月12日裁定乾哥、乾妹羈押，檢察官偵辦後今（9）日依殺人罪嫌將乾哥、乾妹起訴，《ETtoday新聞雲》為讀者整理事件發生136天的大事紀。

該起悲劇發生於2023年12月25日，就讀新北市某高中附設國中部的林姓少女，到楊姓男學生的班級找人聊天，被楊男要求離開以免打擾其他同學午休，林女不爽被楊男說了一句：「妳又不是我們班的！」轉頭跑去找同校的郭姓「乾哥」訴苦。

郭男找楊男理論替「乾妹」出氣，雙方一言不合，郭男涉持預藏彈簧刀朝楊男頭頸狂刺10刀，因事出突然，在場師生都來不及阻止，楊男大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術，由於全案發生地點就在校園內，且涉案者、死者均未成年，引起全台輿論譁然。

2023/12/27 新北國三生遺體載返案發地招魂 民俗大師：從未見過

楊男家屬12月27日傍晚5點38分帶著孩子遺體前往學校，並在發生事故的教室進行招魂儀式，直到晚間6點48分才從學校離開，整個引魂過程歷時1小時10分鐘。一名與會的人士透露，招魂儀式過程順利，沒有更換地點，後續遺體將運往板橋殯儀館。

不過在學校招魂，民俗專家廖大乙及命理大師教授楊登嵙皆異口同聲的說，「罕見」，尤其國中生未成年，仍需要心理輔導，如此做實屬不妥。民俗專家廖大乙及命理大師教授楊登嵙皆異口同聲的說，「罕見」，尤其國中生未成年，仍需要心理輔導，如此做實屬不妥

2024/1/3 國三生遭割頸慘死！父母心碎發「3點聲明、4項呼籲」：我反對廢死

2024年1月3日，楊男父母發出公開信，提出3點回應、4項沉痛呼籲，明確表示「我反對廢死」，認為只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生。並表示沒想到突來的不幸，一個貼心又善解人意的孩子就這樣離開我們。我們沒有任何政黨及政治立場，以上的聲明，是這些日子，失去心愛的孩子後的沉痛呼籲，希望孩子的犧牲能減少日後不幸發生。

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫跳腳切割...發出「無限期封殺令」

「乾哥」長時間都對外聲稱自己是天道盟及華山會份子，不過事情發生後，相關黑幫都立即切割否認「乾哥」是幫會成員，同時下達「封殺令」，無限期禁止收納這名「乾哥」，以免遭「池魚之殃」。

五股「乾哥乾妹」巨幅看板金主是他

網紅小商人也關注此案，自費將「乾哥乾妹」廣告，放在美國紐約時報廣場的電子看板上，市錦新大樓新任主委周朝陽也一度在新北市五股街頭放上「乾哥乾妹」廣告。

2024/1/18 法院禁止國三割頸案訊息曝光網民炸鍋！司法院終於說話了

新北地院處理新北國三男學生在校遭同學持刀割頸命案，網友憤怒肉搜兇手，被新北地方法院警告下架涉案少年「乾哥乾妹」的資料，引發網友炸鍋。司法院1月18日回應，強調《少年事件處理法》的目的就是保障少年「健全之自我成長」，未來司法院將持續與各界對話。

乾哥乾妹已開庭10次轉刑事被告 移送檢方前...法官先做這件事

乾哥、乾妹於案發後，少年法庭於2023年12月26日裁定男學生收容、女學生責付親屬帶回，不過2024年1月8日傳少女出庭後，法官認乾妹尚有其他案件正在調查中，且疑有串證、家庭管教功能不彰等情形，當庭裁定少女收容。後新北地方法院少年法庭，分別於2月底與3月1日，裁定涉案少年、少女繼續收容於少年觀護所。

2024/4/12，割喉案移送新北地檢署偵辦，經檢察官認為乾哥、乾妹涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，均有滅證、勾串、逃亡之虞，向新北地院少年法庭聲請羈押獲准。

獨／割喉案乾妹家遭貼標籤！父母「被失業」 以車為家流浪至今

快訊／乾哥、乾妹家人發聲！孩子做錯了 盼接受制裁「好好反省」

2人遭羈押當天，乾妹的家人表示，案發後住處被肉搜連工作也丟了，只能連夜搬走，幾個月來只能在車上度日，生活很辛苦。「乾哥」的家人表示，孩子犯下大錯，希望能夠在裡頭好好反省；「乾妹」的家人則表示，受害家長失去了一個孩子，希望法院能夠秉公判決，讓女兒能在裡面好好反省、改過自新。

2024/5/9 國三生割喉案！新北檢偵辦27天 乾哥、乾妹依殺人罪起訴

全案歷經27天的偵辦，新北檢今依照殺人罪嫌起訴2人。