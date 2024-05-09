快訊／國三生割喉案！新北檢偵辦27天　乾哥、乾妹依殺人罪起訴

▲國三生割喉案，乾哥乾妹今殺人罪起訴。（圖／記者戴上容翻攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市某國中2023年12月25日發生震驚全台的校園割喉案！ 就讀國三、15歲的楊姓少年在別班少女的教唆下，遭少女「乾哥」持彈簧刀割喉身亡。新北檢訊問後，4月12日認為這對乾哥、乾妹涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有滅證、勾串、逃亡之虞，向少年法庭聲請羈押禁見獲准，歷經27天的偵辦，新北檢9日依照殺人罪嫌起訴2人。

這起悲劇發生於去年（2023年）12月25日中午12點多，就讀新北市某高中附設國中部的林姓少女，到楊姓男學生的班級找人聊天，被楊男要求離開以免打擾其他同學午休，林女不爽被楊男說了一句：「妳又不是我們班的！」轉頭跑去找同校的郭姓「乾哥」訴苦。

郭男找楊男理論替「乾妹」出氣，雙方一言不合，郭男涉持預藏彈簧刀朝楊男頭頸狂刺10刀，因事出突然，在場師生都來不及阻止，楊男大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術，由於全案發生地點就在校園內，且涉案者、死者均未成年，引起全台輿論譁然。

全案歷經3個月調查，法官今年3月開庭，郭姓「乾哥」涉行兇殺人，法官依殺人罪裁定移送新北地檢署偵辦，惹事的林姓「乾妹」由不同法官處理，疑因涉及殺人罪共犯，也裁定移送新北地檢署偵辦。而2人於期限內皆未提出抗告，新北地院於4月12日依法移送新北檢方偵辦。新北檢歷經27天的偵辦，依照殺人罪嫌將郭姓少年、林姓少女起訴。