法院禁止國三割頸案訊息曝光網民炸鍋！司法院終於說話了

▲司法院發布近2千字聲明，回應國三生割頸案的相關議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北地院處理新北國三男學生在校遭同學持刀割頸命案，網友憤怒肉搜兇手，被新北地方法院警告下架涉案少年「乾哥乾妹」的資料，引發網民炸鍋。司法院沉默多時後，終於在18日回應，強調《少年事件處理法》的目的就是保障少年「健全之自我成長」，未來司法院將持續與各界對話。

這起悲劇發生於去年（2023年）12月25日中午12點多，新北市某高中附設國中部1位15歲國三男學生，請1名到班上找朋友串門子的別班女同學離開教室，以免打擾同學午休。女學生覺得受委屈，找15歲「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，涉持預藏彈簧刀朝男學生割頸狂刺10刀，男學生大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術。

事發後震驚社會，掀起PTT與Dcard網友憤怒肉搜兇手，網紅「小商人」迅速調查後，表示可能會以宣傳車的方式公開涉案「乾哥乾妹」的資料。對此，新北地院也發聲明，「尚請各界就案情及審理結果勿多加臆測，並給予法官純淨之辦案空間」，接著又點名Dcard、PTT等社群媒體平台應「即刻下架」揭露行兇少年個資的po文，並喊話網友勿肉搜轉傳「以免觸法」，還「籲請資通主管機關正視此一問題，以符法治」。

網友怒火痛批「擺爛無作為」，並質疑是否過度保護涉案的「乾哥乾妹」，最後新北地院改為將2人均收容，暫時止住網民怒火。另外小商人也未在國內公布2人個資，改在美國紐約時代廣場電子看板上公布2人照片；此外也有不少民眾以懸掛看板方式，表達不滿。不過即便外界波濤洶湧，司法院仍紋風不動。

在沉默多時後，司法院18日下午發布聲明，標題為「司法院回應各界對於少年司法政策所提相關疑問，並將於近期舉辦座談會，廣納建言」。內容洋洋灑灑近2千字，分為五大標題，分別為「一、少年事件處理法（下稱少事法）立法目的為保障少年健全之自我成長，調整其成長環境，並矯治其性格之司法介入手段；並得視個別情形施予必要之保護處分或適當之刑罰矯治」、「二、行政輔導先行制度，避免未觸法的曝險少年過早進入司法程序，於必要時由少年法院接續介入處理，以司法強制力強化輔導效果」、「三、少年法院（庭）配置少年調查官、少年保護官（下稱少調官、少保官），在司法處遇上，連結相關行政資源，協助司法少年健全成長」、「四、司法院積極採取下列措施，期能與相關行政機關合作，共同建構更完善的社會安全網」、「五、司法院將召開座談會，就少事法的修法方向，尊重並廣納各界的意見」

綜觀司法院的回應，可以歸納出結論：司法院已經分別於今年1月2日、1月9日、1月11日與行政院各部會及六都，共同討論校園暴力事件的因應對策；對於近日各界意見，司法院尊重且願意廣納各界意見，並將於近期舉辦座談會，未來將與社會各界直接對話、深度溝通。