國三生遭割頸慘死！父母心碎發「3點聲明、4項呼籲」：我反對廢死

▲新北國三生遭割頸死亡，父母心碎發聲。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴上容、戴若涵／新北報導

新北市某高中附設國中部2023年12月25日發生學生殺人案！一名國三生替乾妹妹出氣，竟持彈簧刀猛刺隔壁班同學10刀，割頸、刺胸刀刀致命，事件發生後震驚社會。父母3日發出公開信，提出3點回應、4項沉痛呼籲，明確表示「我反對廢死」，認為只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生。

▲國三生搶救一天一夜仍不幸宣告不治，家屬載著遺體返回校園招魂。（圖／記者戴上容攝，下同）

家屬公開信全文如下：

失去愛子的至痛，讓我們非常痛苦。這些天來，我們感受到社會大眾的關心與支持，點滴在心頭。但近來出現一些不實傳聞，讓我們深感困擾，有如二次傷害。我們只得在傷痛的心情下，發出以下三點聲明：



1. 對於網路上部分不肖人士利用此不幸事件發布假帳號募款，我們感到難過痛心，也請警政單位給予協助。

2. 我們是安份守法的公民，從未與人結怨，若散布不實言論及影片涉及毀謗我們家屬，或假冒本人及親屬發表言論，我們將採取法律途徑。

3. 孩子離世後，我們心痛萬分，心中一團亂，目前心力都放在完善後續事務，喪葬事宜都是依傳統民俗行事，但一些未經求證言論已經對我們造成傷害與困擾。

最後，我們以心痛的父母身份提出四項呼籲：

1. 身為父母，我們給孩子最後的承諾是：會盡全力督促司法能公正、公平、公開方式審理，秉持毋枉毋縱的態度辦案及審判，涉嫌教唆者和殺人者都應受到該有的法律制裁。

2. 懇請政府重新審視少事法年齡及相關配套措施，並集思廣益，不要僅限一小群人或少數民代就決定，並快速進行修法片刻不能稍停。

3. 我反對廢死，只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生。所謂江山易改，本性難移，我不相信窮惡極惡之徒會有教化可能，如果有，為何社會案件層出不窮？我們一時的慈悲心，只會讓少數人為所欲為、有恃無恐，反而傷害一般大眾的權益。

4. 全面檢視現行校園安全及學生輔導制度的漏洞，應賦予學校及老師適當且有效的管教手段及措施，讓學生不用心驚膽戰、擔心受怕可以日日平安歸。

我們曾經是非常普通但還算幸福的家庭，有一對子女，女兒雖是身心障礙，但弟弟總是會幫忙照顧姊姊。沒想到突來的不幸，一個貼心又善解人意的孩子就這樣離開我們。我們沒有任何政黨及政治立場，以上的聲明，是這些日子，失去心愛的孩子後的沉痛呼籲，希望孩子的犧牲能減少日後不幸發生。

今後本事件有關對家屬的詢問，由學校或石一佑小姐代為轉達，經本人親自回覆後，再由學校或石一佑小姐代轉文字聲明稿。

感恩各界的關懷

心痛的家屬

2024.01.03