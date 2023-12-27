新北國三生遺體載返案發地招魂　民俗大師：從未見過

記者陳以昇、唐詠絮／新北報導

新北市一名國三男學生25日遭同學持彈簧刀割頸奪命，今檢方相驗，確認男學生身中10刀，刀刀致命，稍早男學生遺體在家屬陪同下，返校進行招魂儀式，對此民俗專家廖大乙及命理大師教授楊登嵙皆異口同聲的說，「罕見」，尤其國中生未成年，仍需要心理輔導，如此做實屬不妥，建議取亡者衣服帶神主牌位進行即可。

▲國三生遺體回校園。（圖／記者戴上容攝，下同）

廖大乙及楊登嵙2位大師均指出，近年來有員警、消防員殉職，單位舉辦追思告別式前，通常會將亡者遺體放入靈車內，前往祂曾經任職過的地方，與摯愛的長官及同事告別緬懷。

男學生遺體今天傍晚返回學校，放置於祂待過的教室或走廊，進行招魂儀式，楊登嵙表示，今天農曆11月15日是安葬、破土、入殮及祈福的好日子，國三學生已往生，家屬帶亡者遺體回到原來上學的學校或上班的地方，就是要讓亡者回顧這裡，或讓這裡的師長、同學或同事緬懷或見最後一面；甚至要讓承辦員警、檢察官或法醫能得到蛛絲馬跡，因而破案。

另外廖大乙也指出，一般招魂儀式是在發生地進行，人在世有三魂，生魂、靈魂與覺魂，伴隨著往生，生魂沒了，現在就是要將其他兩魂合一，一般都是帶亡者衣服，如今帶著遺體返校進行，確實真的從未見過。