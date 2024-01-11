五股「乾哥乾妹」巨幅看板金主是他！錦新大樓新主委曝懸掛原因

記者邱中岳／台北報導

新北市國三男學生遭割頸亡，網紅小商人自費將「乾哥乾妹」廣告，放在美國紐約時報廣場的電子看板上，而近日新北市五股街頭也出現「乾哥乾妹」廣告。背後出資者身分曝光，正是北市錦新大樓新任主委周朝陽，而此舉也並非他的第一次，當年白曉燕案件發生時，他就在同一個位子掛上懸賞廣告。

周朝陽近日出資在五股區通往八里、淡水的道路口為「乾哥乾妹」事件懸掛巨幅海報，他表示，目的是想凸顯新北市國三學生的不幸事件。而此舉也並非他首次，過去他就曾在白曉燕案時，在同個位置懸掛巨幅海報公布陳進興等人的照片，請民眾幫忙抓兇手。

▲錦新大樓主委周朝陽日前槓上公共空間資產公司，還將砌牆直接踹倒。（圖／記者邱中岳攝）

周朝陽從事廣告業數十年，也擔任首創文教基金會董事長，長期關注學童的教育及權益，這次懸掛巨幅廣告看板，除了對被害少年表達不捨之外，也要凸顯出死刑的存廢、少年保護法是否需要修正及正視8+9等社會問題，希望能夠幫助改善現有不合理的體制。

此外，周朝陽也為現任錦新大樓主委，錦新大樓2023年10月底至11月中旬，在1個月內幾乎每個禮拜都有外地來的民眾，跑到當時還沒有安裝進出管制的頂樓，進而傳出墜樓意外，當地里長舒贛臺找相關單位共同研議，由當地善心人士協助捐款，幫助錦新大樓辦理會勘，並且在1樓設置出入管制的門禁裝置，每戶發放磁扣。

▲錦新大樓主委周朝陽懸掛巨幅乾哥乾妹海報，主要是要呼籲重視少保法、死刑存廢問題。（圖／記者邱中岳翻攝）

此事也衍生出案外案，因大樓一樓的公共空間為資產公司所有，資產公司長期將公共空間租給錦新大樓管委會使用，但管委會事後沒有持續支付租金，資產公司向管委會追討，甚至找來工人砌牆擋住通道，後磚牆又被現任主委周朝陽一腳踹倒，雙方還因此鬧上警局互相提告。

▲錦新大樓主委周朝陽在白曉燕案的時候，就曾經在相同位置擺放懸賞廣告。（圖／記者邱中岳翻攝）