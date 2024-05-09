吹哨者最新踢爆！波音機身「常有重大瑕疵」　最多找到200處

▲波音與主要供應商勢必銳遭受嚴格審查。圖為波音787夢幻客機。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國波音公司（Boeing）今年爆發一系列飛安疑慮後，與主要零件供應商「勢必銳」（Spirit）受到嚴厲審查，多名吹哨者紛紛站出來踢爆內幕，如今一名前品管主管透露，波音機身經常存在「嚴重瑕疵」，他有時甚至可以找到多達200處缺陷。

帕雷德斯（Santiago Paredes）2010至2022年在勢必銳擔任品管部門主管。他向BBC與CBS透露，自己經常在準備運送給波音的零件上發現「50到100、200個瑕疵」，「很多缺失的緊固件（fasteners）、很多彎曲零件、有時甚至是缺少零件。」

帕雷德斯聲稱，他經常在試圖解決問題時拖慢生產速度，因此獲得「攪局者」（showstopper）的稱號，還被施壓要求「不要那麼嚴格」，「他們只想把產品運送出去，不關心運送劣質機身的後果，只關心完成配額、進度、預算……如果數字看起來不錯，機身的狀態就不是真的那麼重要。」

後來，帕雷德斯被主管命令改變通報瑕疵的方式，以減少瑕疵總數量，他提出抗議之後，卻遭降職與轉調部門，「我感覺自己遭受威脅，因為提出擔憂而被報復。」他向人資投訴並且致信勢必銳時任執行長詹蒂爾（Tom Gentile）之後，一度恢復主管職務，獲得部分補償，卻仍在不久後離職。

對此，勢必銳發言人表示「強烈反對」帕雷德斯的指控，波音則是拒絕媒體置評要求。

今年1月，一架波音737 Max在高空中發生艙門脫落意外後，又爆出一系列飛安危機，波音與勢必銳雙雙遭受美國聯邦航空總署（FAA）等監管機構的嚴厲審查。

勢必銳曾是波音子公司，迄今仍是波音最主要供應商，在堪薩斯州威奇托（Wichita）的工廠生產737 Max機身與波音787夢幻客機大部分零件，如今卻陷入營運困境，今年第一季度已經損失6.17億美元。

據悉，波音已經同意提供財政支持，並且討論是否回購這間前子公司。內部消息人士堅稱，波音正在努力解決勢必銳的品管問題，已成功讓威奇托工廠的零件瑕疵數量減少80%。

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