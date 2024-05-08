22歲正妹出國玩　以為遇搶劫「狂奔翻牆」下秒墜15公尺喪命

▲波哈達娜在巴西度假時以為遇上搶劫，狂奔翻越一堵牆之後摔落身亡。（圖／翻攝自g1）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列22歲女子波哈達娜（Alma Bohadana）獨自在巴西度假，沒想到6日與其他人上街時，突然一輛機車急駛而來，兩人以為遇上搶劫立刻拔腿狂奔，波哈達娜翻過一堵牆之後，從大約14.9公尺的高處墜落樹林喪命。

每日郵報報導，波哈達娜6日與在旅館認識的男子丹亨（Dan Hen）來到里約熱內盧的聖特雷莎（Santa Teresa），沒想到卻以為發生搶劫，翻閱一堵牆之後往下跳，結果墜落身亡。當時現場有人大聲呼救，民眾席爾瓦（Márcio da Silva）隨後爬下去想幫波哈達娜，「我到的時候，她已經倒在地上昏過去」，雖然試著搶救但仍無法挽回她的性命，醫療人員抵達現場之後，宣布她當場死亡。

當地警察已針對這起事件展開調查，釐清事發經過，也將會調閱案發區域的監視器畫面做確認。

報導指出，波哈達娜獨自在巴西旅遊，才剛離開待了90天的東北部城市薩爾瓦多（Salvador）抵達里約熱內盧。旅館工作人員對她的印象非常深刻，因為波哈達娜雖然只會說英語，卻能融入巴西文化，總是面帶微笑，還會唱歌，相當健談，也與他人分享許多以色列文化。

▼旅館工作人員對波哈達娜的印象非常深刻。（圖／翻攝自G1）