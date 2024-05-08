日本超熟吐司爆食安問題　驚見5公分大「黑鼠屍體」！召回10萬袋吐司

▲日本Pasco麵包發生混入老鼠屍體的食安風波，宣布召回旗下10萬多袋「超熟吐司」。（圖／翻攝自pasconet.co.jp）

記者張寧倢／編譯

日本知名麵包製造公司Pasco（敷島製パン）的熱賣商品「超熟吐司」近日遭2名群馬縣民眾投訴混入異物，質疑是類似老鼠的小動物屍體，業者緊急召回10萬多件同一生產線商品。Pasco公司8日證實，已經查明了異物為黑鼠的一部分殘骸，大小約為5公分左右。

根據日本富士新聞網、CBC電視台報導，總部位於愛知縣名古屋市的Pasco於5日收到消費者投訴稱，該公司生產的「超熟吐司」裡頭出現異物，且隨後又在7日接獲第2位消費者投訴。

▲日本吐司麵包混入5公分大小的老鼠殘骸。（示意圖，與本文無關／CFP）

Pasco公司的宣傳公關室8日證實，經調查結果顯示，問題產品中的異物為「小型的黑鼠」一部分殘骸，大小約在5公分左右，被投訴的2件產品都是在群馬縣售出。另外，公司負責人也前往受害的消費者家中，親自登門道歉並回收產品。

報導指出，黑鼠（クマネズミ，又稱熊鼠、家鼠、屋頂鼠）是一種在日本的家屋中常見的鼠類。

此前，業者曾於7日聲明中承諾，將在8日之前主動召回（自主回收）在Pasco東京多摩工廠同一條生產線上所製造的「超熟山形吐司5片裝」、「超熟山形吐司6片裝」共10萬4000件產品，並且暫停該條生產線運作。同批次產品銷售地區擴及東京、千葉、埼玉、茨城、神奈川等日本關東、東北一帶的15個都縣。

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