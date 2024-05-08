哈利王子回英國　英王查爾斯三世不見兒子：太忙了！

▲哈利王子昨出席「永不屈服運動會」活動。（翻攝The Invictus Games Foundation臉書）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）脫離英國王室已超過4年，近日他回到英國倫敦，參加自己創立的第十屆「永不屈服運動會」，不過，他在英國期間不會與罹癌的父親、英王查爾斯三世（King Charls III）見面，理由是國王行程滿檔「太忙了」。另外，哈利王子此行回倫敦住在飯店，因為他在英國的住所已遭王室收回。

根據《時人》雜誌報導，哈利王子週二（7日）從美國返回英國倫敦，外界關注他是否會和罹癌的父親見面，但哈利王子發言人表示：「針對諸多詢問與猜測，很遺憾地，由於國王的行程已排滿，父子見面不可能實現。哈利王子理解父親的日程，以及其他優先事項，希望很快能見到他。」

▲查爾斯三（左）罹癌，近日回歸王室公務，英國王室貼出他與王后卡蜜拉（右）的合照，宣布此消息。（翻攝The Royal Family臉書）

查爾斯三世接受癌症治療後，近來剛恢復執行王室公務，昨（7日）他在白金漢宮接見斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka），今（8日）則要出席今年的第一場花園派對，尚不清楚有哪些王室成員會參加。

另外根據《太陽報》報導，哈利王子昨出席專為傷殘及退伍軍人舉辦的「永不屈服運動會」活動，今將在聖保羅大教堂舉行紀念儀式。他在倫敦的活動地點，其實離父親所在的白金漢宮距離都不遠。另外，哈利回英國期間住在飯店，因為他和妻子梅根（Meghan Markle）的英國住所「浮若閣摩爾別墅」已在去年被國王收回。

事實上，今年2月查爾斯三世宣布罹癌後，哈利王子隨即從洛杉磯飛回倫敦，英媒報導，父子倆交談近30分鐘，隔天哈利就飛回美國。不久後哈利接受《早安美國》節目訪問時說道：「我愛我的家人，能夠搭機去探望爸爸，並與他共度時光，我相當感恩。」被問到對國王的健康狀況有何看法？哈利僅回：「這是我和他之間的事。」



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