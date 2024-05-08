日本「Pasco超熟吐司」疑有老鼠殘骸　業者證實混入異物召回10萬件

▲日本麵包業者Pasco宣布召回旗下10萬多袋「超熟吐司」。（圖／翻攝自pasconet.co.jp）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本麵包業者Pasco（敷島製パン）旗下「超熟吐司」系列產品廣受歡迎，然而，最近卻傳出在東京工廠所生產的「超熟山形吐司」混入異物，疑似是老鼠的一部分小動物殘骸，業者已宣布自主回收10萬4000件產品。有消費者震驚表示，被推薦當作小孩斷奶食品的超熟麵包出事，「好可怕」。

據日本時事通信社報導，總部位於愛知縣名古屋市的Pasco於7日聲明中承諾，到8日為止，將主動召回（自主回收）由Pasco東京多摩工廠3日製造的約10萬4000袋「超熟山形吐司5片裝」、「超熟山形吐司6片裝」產品。官網一併公告了回收的產品批次、消費期限，銷售地區擴及東京、千葉、埼玉、茨城、神奈川等一共15個都縣。

報導指出，日本有消費者於5日、7日分別向Pasco投訴買到的超熟吐司混入了異物，疑似是老鼠的小型動物一部分殘骸。Pasco表示，混入異物的2件商品已經回收完畢，但為了慎重起見，決定召回同一條生產線上製造的產品，並且暫停這條生產線運作，將盡快查明原因，防止再次發生。

▲Pasco官網發布公告。（圖／翻攝自pasconet.co.jp）

另據日媒Sponichi Annex指出，超熟吐司因為使用日本國產小麥，可以拿來做成小孩的斷奶食品，因此頗受家長們的歡迎。事件發生後，有許多日本網友紛紛表達震驚，「超熟是被推薦當作斷奶食品的麵包吧，說是添加劑少之類的」、「因為無添加，所以很多人都把超熟當作斷奶食品，好可怕啊」、「斷奶食品的麵包粥一直都用超熟」、「太令人吃驚了」。