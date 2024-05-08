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哈瑪斯「接受停火協議」是謊言？美揭真相：改了超多細節

▲▼ 美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）。（圖／達志影像／美聯社）

▲米勒透露哈瑪斯並未接受停火協議，反而還提出了不少修改和反對意見。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯6日宣布接受埃及和卡達提出的停火協議，將在未來數周釋放人質以換取暫時停火，不過美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）事後卻反駁相關說法，指控哈瑪斯雖然在公開聲明中聲稱他們接受了提議，「但他們其實沒有這麼做」。

據《以色列時報》報導，米勒在新聞發布會上解釋，「在美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）的協調下，以色列於上月底同意了一份『慷慨人質交易提議』，不過相關協議並未被哈瑪斯接受，反而對協議提出了修改與反對意見。」

報導稱，自哈瑪斯宣布接受停火協議後，來自多國的調停人都沉默了約24小時，而這是他們首次對哈瑪斯昨日的公開聲明作出澄清。米勒進一步透露，中情局局長伯恩斯（Bill Burns）現正與以色列、哈瑪斯和卡達代表團，在開羅研究哈瑪斯提出的協議修改細節。

早前，哈瑪斯官員宣布接受埃及和卡達提出的停火協議，不過以色列總理納坦雅胡表示，哈瑪斯接受的協議遠未滿足以色列的要求。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）則指出，哈瑪斯的回應 「表明（雙方）應該能夠彌合剩餘的分歧」，這讓人更加困惑。

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