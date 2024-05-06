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日本黃金周收假「遇怪風」！航班列車取消　返鄉潮擠爆機場車站　

▲▼日本黃金周返鄉潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本黃金周返鄉潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本黃金周連續假期陸續收假，趁著假期回家探親或是出國旅遊的民眾也紛紛踏上返鄉旅程，大批收假人潮則是擠爆各大機場與車站，所有班機、新幹線幾乎客滿。京都車站5日才因為疑似出現爆裂物的烏龍導致多班列車取消，交通大受影響，山陰地區6日又因為出現詭異強風，導致部分列車停駛、班機停飛或是更改目的地。

根據《日本放送協會》報導，6日為黃金周連休的最後一天，而全車對號列車的東海道新幹線希望號列車幾乎客滿，上越新幹線6日上午往東京車站方向列車的自由座乘車率高達85%，各新幹線預計6日整日都擠滿大量返鄉人潮。

全日空與日本航空表示，國內線往返東京或大阪的航班也幾乎客滿。日本道路交通情報中心則指出，中央自動車道上行東京至神奈川區間有長達17公里的阻塞情況。

根據《讀賣電視台》報導，關西機場在黃金周期間搭乘國際線的旅客高達68萬2600人，而趕在連假最後一天的6日返國的日本旅客則有3萬5600人。

根據《山陰放送》報導，山陰地區5日、6日出現強風，導致多個航班受到影響。全日空1航班原定6日從鳥取出發飛往羽田，但因強風確定取消，而另一架原定從羽田飛往鳥取的班機則是因為鳥取機場的強風無法降落，改降落至大阪伊丹機場。目前其餘航班也處於延遲狀態。

日本航空則是有1架原定從羽田出發飛往出雲機場的航班因為強風，已經折返回羽田機場。

根據《日本海電視台》報導，山陰本線部分列車因為強風取消。

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