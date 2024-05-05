旅客狂偷！日本飯店收房間驚「空氣清淨機不見了」　電視也被搬走

▲日本飯店業者透露，房間備品經常失竊。（示意圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

日本黃金周10天連假，各地湧入觀光人潮，房間幾乎都訂滿了，同時也帶來問題。最讓飯店業者頭痛的就是失竊問題，他們擔心，旅客會把房間裡的用品「帶回家」，或是造成設備損或的情形，其中最驚人的是，枕頭、電視甚至是空氣清淨機都會「消失」。

黃金周假期從4月27日開始，受到日幣貶值等因素影響，日本人決定留在國內旅行已成為主流，人潮也帶來亂象。根據《朝日新聞台》報導，飯店業者不堪其擾，因為旅客會把房內的備品帶走。栃木縣一間日式溫泉旅館業者受訪時表示，這3至4天房間雖然都訂滿了，不過他們放在房內的免費洗沐用品經常被破壞，有客人甚至直接拿走整瓶乳液，導致他們必須更換新瓶子，老闆抱怨「沒有證據，我們也無能為力。如果再繼續丟東西，別無選擇之下，只能降低服務品質。」

不只是備品被拿走，日本各地旅宿都有類似的問題。報導提到，東京有飯店員工透露，有些客人還會把枕頭、靠墊、餐具通通帶回家，東海地區的業者更哀嚎，房內的吹風機和液晶電視都被整台搬走。

東京一間商旅女經理表示，自家設備經常弄丟，各式各樣的東西，包含枕頭、靠墊、吹風機等，有人還在早餐吧「打包」食物到房間當午、晚餐，最令人意外的是，去年11月發生備品失竊，房間內的空氣清淨機竟然「消失了」，直到員工鋪床時才被發現，這也是她第一次遇到「這麼大的東西也會不見」，他們只能猜想到，是被客人收進大型行李箱中帶走。