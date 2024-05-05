男泰國街頭鬧事！變性女「三娘教子」圍毆狂揍　高跟鞋敲頭畫面曝

▲一名外國男子在泰國鬧事，結果慘遭一群變性女子圍毆教訓。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

泰國網上最近流出一段影片，顯示一名外國男子2日在普吉島的芭東區鬧事，惹怒當地一群變性女性，而慘遭圍毆。

據泰媒報導，這起事件發生於2日凌晨5時左右。從現場畫面可見，事發當時，一名身穿綠色T恤的外國男子被2名跨性別女子拳打腳踢，旁邊一名身著金色洋裝的變性女子則用高跟鞋擊打男子頭部，另外還有一名跨性別女子持綠色塑膠凳子砸向該男子。

現場有一名泰國男子試圖阻止變性女子們持續攻擊外國男子，但這幾名女子並不願善罷甘休，外國男子試圖逃離現場也未能成功。

據悉，這起事件是因為男子在路上打了其中一名變性女子一巴掌所引發，不過有目擊者透露，這名男子在事發前曾多次騎摩托車在附近踢人。另一名目擊者也指出，男子經常在行經孟加拉街時，故意用摩托車發出噪音騷擾人群，才惹怒眾人對其發動攻擊。

值得注意的是，在衝突爆發前，男子早就已經受傷，頭部也有明顯血跡，不過當局至今還不清楚男子襲擊變性女子的身份、國籍以及犯案動機。

影片在網上曝光後，不少泰國網友紛紛留言對跨性別女性表示支持，同時還對外國男子的行為表示憤怒，強調在泰國襲擊變性人是不可容忍的行為。