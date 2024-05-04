性侵未遂「全裸陳屍」鄰居家！　泰男毒蟲遭被害女當場勒斃

▲警方獲報趕往現場時，歹徒已經遭到勒斃。（圖／khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國汶干府一名男子3日凌晨潛入女鄰居家中後，從後方摀住對方口鼻，企圖性侵，不過被害女子當場就成功掙脫，並抓住嫌犯脖子上的布條用力拉扯，將其勒斃。當地村長表示，死者有多項吸毒、私闖民宅以及非法持槍的前科，甚至因為情緒不穩已經與家人沒有來往，怎知此次竟又企圖性侵民女。

根據khaosod報導，警方3日凌晨2時30分接獲通報稱，有一名男子闖入民宅，並企圖性侵屋內一名女子，隨後兩人發生拉扯與爭執，最終女子為了自衛而將侵入者勒死。

警察獲報後趕往現場後，發現32歲的男嫌臉部朝下、身上一絲不掛陳屍在地上，而他的脖子上則是套著一件海軍藍的襯衫。42歲的受害女子表示，她認識死者，知道對方住在附近，但是兩人從未說過話，事發當時，外面正在下雨，她聽到屋子後方傳來巨大的聲音，以為是母親，沒想到死者卻突然從後方朝她撲來。

男子隨後用布摀住被害人的嘴，而被害女子試圖大聲呼叫求救，卻沒有用，根本沒人發現。女子只好臨機應變，用力咬住歹徒的手指，對方痛得立刻鬆開，兩人便開始互毆。

就在兩人陷入僵局時，被害女子看到歹徒脖子上纏著一塊疑似是用來遮擋臉部的布，於是便用力勒住那塊布，緊緊拉扯，直到男子因窒息而逐漸不再掙扎。女子隨後打開窗戶逃出自家，並向其他鄰居求救。

村長表示，死者有吸毒史，同時也有私闖民宅與非法持有槍枝等多項前科。平時雖個性溫和，但是一旦吸毒就會性情大變，甚至對家人施暴，最終連母親與鄰居都拒絕再與他來往。

雖然嫌犯已經死亡，但警方仍對其提出私闖民宅與性侵未遂等多項指控，而被害人因為毆打歹徒使其致死，因此仍必須提出正當防衛等證據替自己辯護。