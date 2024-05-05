她鼻血流1周　醫內視鏡一看嚇壞！從鼻腔「挖出100條蛆」

▲泰國一名女子的鼻腔內藏了上百條蛆。（圖／NakornpingHospitalChiangmai，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國一名59歲的女性患者，因為鼻塞與流鼻血1周，因此前往醫院就醫。最初她懷疑是因為近期泰國空氣品質不佳導致，沒想到醫師檢查後，卻在她的鼻腔內發現上百條蛆，連忙使用內視鏡與鑷子將蟲取出。所幸經過治療後，病人目前已逐漸恢復健康。

清邁府那帕空醫院（Nakornping Hospital Chiangmai）4日在臉書粉絲專頁公開了這項驚人病例。該名59歲女病患平時就患有鼻竇炎，然而近日不適症狀加劇，已經連續1周出現鼻塞與流鼻血的症狀。

女病患就醫後，那帕空醫院的醫師使用內視鏡替她檢查，沒想到竟在鼻腔內發現大量白色的蛆，總體數量超過100隻。醫療團隊連忙將其一一取出，而取出的蛆更是擺滿整個鐵盤。

那帕空醫院將內視鏡影片公開後隨即引發熱議。醫療團隊也提醒，近日因為空氣汙染的確會造成更多呼吸道症狀，因盡早就醫，特別是老人、幼童以及患有先天性疾病的民眾，更應該多加注意。

而像該案例一樣鼻腔內出現蛆，如果沒有及早治療，可能會擴散到眼睛或大腦，進而導致殘疾或死亡，因此如出現不適症狀，應立即就醫。