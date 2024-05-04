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泰國乾旱高溫破40度！村民抬「哆啦A夢」浸豬籠遊街　暖心真相曝

▲▼泰國那空沙旺府村民在祈雨儀式中，以哆啦A夢玩偶代替真貓。（圖／翻攝自X）

▲泰國那空沙旺府村民在祈雨儀式中，以哆啦A夢玩偶代替真貓。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近期泰國慘遭熱浪襲擊，中部地區氣溫飆升，其中那空沙旺府（北欖坡府，Nakhon Sawan）首當其衝，不僅氣溫飆升至攝氏40度以上，更長達4個月沒有降下一滴雨，水資源嚴重枯竭，嚴重影響農作物收成。日本網友發現，當地舉行祈雨祭時，居然使用哆啦A夢玩偶，而這背後竟然深藏泰國人保護動物的苦心。

根據泰媒《The Thaiger》，今年泰國中北部的那空沙旺府面臨嚴重乾旱和熱浪，尤其帕育哈奇里縣更是飽受嚴重摧殘，水稻、甘蔗、木薯等農作物嚴重歉收，也因此當地村民決定再度於4月29日舉行祈雨祭，而距離上一次進行祈雨祭已經是10年以前。

泰國傳統習俗認為，貓咪能夠為當地招來降雨，也因此當土地乾燥、未依季節降雨時，在傳統的祈雨儀式中，必須將一隻黑色的母貓放進豬籠遊街，村民則會像討厭水的貓咪身上潑水，使得貓咪受到驚嚇瘋狂尖叫，進而成功吸引雨神降臨、天降甘霖。

不過隨著時代演變，當地村民開始思考貓咪在祈雨祭中必須承受的痛苦，雖然貓咪扮演能否感動雨神、天降甘霖的重要角色，但貓咪除了必須在大熱天承受長時間曝曬，還得承受被陌生民眾不斷潑水的驚嚇，也因此基於保護動物的角度，從2015年起的祈雨祭，泰國民眾考慮改為採用貓咪玩偶代替。

▲▼泰國當地村民在祈雨祭時將哆啦A夢、白貓玩偶放進豬籠，取代真貓。（圖／翻攝自泰媒khaosod）

▲▼泰國當地村民在祈雨祭時將哆啦A夢、白貓玩偶放進豬籠，取代真貓。（圖／翻攝自泰媒khaosod）

▲▼泰國當地村民在祈雨祭時將哆啦A夢、白貓玩偶放進豬籠，取代真貓。（圖／翻攝自泰媒khaosod）

帕育哈奇里縣的村民聚集在一起，將1隻哆啦A夢玩偶、2隻白貓玩偶放在豬籠裡，並戴上萬壽菊花環，繞著3座村莊進行祈雨遊行，過程中載歌載舞，每經過一戶人家，村民都會捐一點稻米和水，祈求水資源和稻米收成充足。

日本網友tkasasagi便在社群網站X（前稱推特）發文解釋，「泰國長達幾個月沒有降雨，因此當地舉行祈雨儀式，原本在傳統祈雨儀式中必須在豬籠內放置真貓，但考量這些貓咪實在太可憐了，才決定放置哆啦A夢玩偶替代，祈求天降甘霖。」

其他日本網友留言，「哆啦A夢即便沒有耳朵，但還是被當作是一隻貓，相信哆啦A夢應該也會感到開心吧」、「只要使用哆啦A夢百寶袋的道具『天氣盒』就行啦」、「這個世界變得真好」、「哆啦A夢可憐耶」、「雖然哆啦A夢看起來比較像狸貓」。

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