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殲滅116名俄兵！烏克蘭空襲俄訓練場　直接命中畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲烏克蘭這次發動的攻擊據信殲滅100多名俄羅斯士兵。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭抗俄戰爭近日傳出重大進度，烏軍1分鐘內發射4枚ATACMS飛彈攻擊盧甘斯克地區的俄軍訓練場，其中1枚直接命中俄軍，據信殲滅116名俄羅斯士兵。針對這則消息，俄羅斯克里姆林宮尚未做出回應。

商業內幕、Newsweek報導，烏克蘭此次鎖定攻擊的目標地點距離前線約80公里，根據追蹤俄烏戰況發展的社群平台X用戶「OSINTtechnical」1日發布的2段空拍影片，烏克蘭使用4枚美國提供ATACMS戰術彈道飛彈，攻擊俄軍在盧甘斯克莫日尼亞基夫卡（Mozhnyakivka）的訓練區，其中1枚是啞彈，其餘皆擊中目標，其中一枚直接命中100多名俄軍士兵。

除了影片之外，OSINTtechnical還公布空襲數分鐘之前，有整群俄兵在該地區聚集的靜態圖像。

美國華府智庫「戰爭研究所」（ISW）表示，烏克蘭這次的攻擊行動劇信殺死116名俄羅斯人員。Newsweek未能獨立核實影片拍攝的時間與地點，已聯繫俄羅斯國防部請求置評，而克里姆林宮則是尚未針對這則消息發表評論。

紐約時報先前報導，烏克蘭早已從美國手中祕密接收100多枚ATACMS飛彈與大量集束彈，而烏克蘭使用這些飛彈攻擊俄羅斯在克里米亞的機場，摧毀俄羅斯S-300與S-400防空系統，並鎖定烏克蘭東南部的俄軍。到了5月1日，美國國防部長奧斯汀表示，美方將向烏克蘭提供盡可能多的ATACMS飛彈。

依據基輔軍方2日通報的統計數據，俄軍過去24小時損失1030名兵力。只不過各方對於俄烏戰爭傷亡人數的統計多有不同，烏克蘭給出的數字通常超過西方盟國數據，且俄羅斯與烏克蘭雙方均未公布各自的戰損死傷人數。美國國防情報局2023年4月的一份評估報告顯示，烏克蘭總傷亡人數為12萬4500至13萬1000人，其中1萬5500人至1萬7500人陣亡。

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