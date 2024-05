殲滅116名俄兵！烏克蘭空襲俄訓練場　直接命中畫面曝光

▲烏克蘭這次發動的攻擊據信殲滅100多名俄羅斯士兵。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭抗俄戰爭近日傳出重大進度,烏軍1分鐘內發射4枚ATACMS飛彈攻擊盧甘斯克地區的俄軍訓練場,其中1枚直接命中俄軍,據信殲滅116名俄羅斯士兵。針對這則消息,俄羅斯克里姆林宮尚未做出回應。

Luhansk Oblast, Ukrainian forces conducted a strike on a Russian training ground with a trio of US-supplied M39 ATACMS tactical ballistic missiles.



At least one ATACMS directly hit a group of over 100 Russian soldiers, showering them with hundreds of M74 APAM bomblets. pic.twitter.com/IBHKaoaxsb