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越南近500人食物中毒住院！吃法國麵包後上吐下瀉　11重症2童危急

▲越南胡志明法國麵包。（圖／記者于佳云攝）

▲越南一家法國麵包店發生近500人食物中毒事件。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張寧倢／綜合外電報導

越南同奈省（Dong Nai）近期爆發大規模食物中毒事件，將近500人在吃了同一家店所販售越南麵包後出現腹瀉、嘔吐等症狀，截至3日仍有300多人住院治療中，在11例重症患者中有9人是兒童，最嚴重的2名兒童患者需要使用呼吸機和血液透析。去年8月，桃園中壢也曾發生514人吃越南法國麵包後食物中毒的事件。

根據美國之音、越南快報報導，同奈省隆慶市（Long Khanh）一家名為Bang的麵包店自4月30日下午開始，陸續傳出有客人吃了麵包後出現腹痛、上吐下瀉、發燒等症狀，隔天大幅增加至30到40起病例，數字不斷攀升，截至5月3日中午已有多達487人因為吃麵包而導致食物中毒住院。

隆慶市當局3日公布最新情況，目前仍有321名患者正在隆慶總醫院（Long Khanh General Hospital）穩定接受治療，其餘患者則已經出院。重症患者共11例，其中9例為兒童。病況最危急的患者甚至需要透過呼吸機輔助換氣和血液透析，分別為2名年僅6歲和7歲的男童。

報導指出，這家麵包店開業十多年，在事發的4月30日共賣出1100份夾肉、肉醬、肝醬越南麵包，由於是小型零售店，沒有食品安全認證，4名員工皆未獲得食品安全相關訓練證照。老闆表示，配料和食品都是由商店自行加工，食材原料是從鎮上的小型零售商店購買的，沒有簽署採購合約。

另外，政府調查也發現，麵包店營業登記證使用的是老闆女兒阿芳（Phuong）的名義，但阿芳早在2023年2月就出國。衛生單位已經採集了食物、食材樣本，同時採集了4名員工的唾液，初步檢查認為店家不符合食品安全標準。目前這家麵包店已被下令暫停營業，直到進一步調查結果完成再進行討論。

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