哥大半數示威者非校內師生！紐約警突襲逮捕數十人　宣布清空校園

▲ 警方爬雲梯進入哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國各地大學校園掀起挺巴浪潮，哥倫比亞大學示威群眾占領漢彌爾頓大樓（Hamilton Hall），儘管校方揚言開除學籍仍未散去。有官員透露，現場至少一半示威者並非校內人士，紐約警方稍早派出數百名穿戴防暴裝備的警察突襲校園，逮捕數十人後宣布，漢彌爾頓大樓已經清空。

據CNN報導，一名執法官員透露，哥大校園內示威者人數隨情勢發展有所增減，各個抗議地點約聚集250至400人不等，但至少一半示威者與該校無關，並非校內師生。校方也聲明表示，「我們認為，闖入並占領漢彌爾頓大樓的團體是由與校方無關的人領導」。

但哥大學生雜誌Columbia Sundial主編喬納斯（Jonas Du）指出，這起示威是由學生推動，與外部人士無關，因外部人士欲進入校園仍須持有哥大學生證，儘管他相信有證據表明，占領漢彌爾頓大樓的行動背後有外部組織參與策劃，但他確實在大樓裡認出許多學生，在入口處排成人牆，「這終究是一場由學生推動的運動，若沒有這裡的學生組織，事情不會演變到這種程度。」

▲▼ 示威者排成人牆阻擋警察，最終有上百人被捕（圖／路透）

哥大4月30日聲明表示，當天凌晨抗議活動已經升級到無法控制的局面，示威者不僅破壞財產、打破門窗還封鎖入口，甚至將校內安全人員趕出大樓，校方對此感到遺憾，「我們別無選擇」。紐約警方應校方要求，在晚間9時過後進入校園，以恢復社區安全及秩序。

紐約市警察局（NYPD）深夜11時前宣布，漢彌爾頓大樓及示威者營地已經清空，未獲報有人員傷亡，現場僅剩帳篷仍在原地，校方將負責清理。據執法官員透露，當晚在哥大及紐約市立學院（City College of New York）有逾百名示威者被捕，其中多數發生在哥大，包括約20名試圖阻止警察進入校園的群眾。