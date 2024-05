美重犯拒捕「狂轟100多發子彈」激烈槍戰畫面曝光　警4殉職4中彈

記者張寧倢/綜合外電報導

美國北卡羅來納州夏洛特市(Charlotte)發生槍戰,8名執法人員中彈,其中4人死亡,成為過去8年來美國執法人員死傷最多的一天。據報導,39歲重大通緝犯從樓上開槍,導致地面警方處於不利位置,現場尋獲100多發空彈殼,附近民眾也拍攝到全副武裝的警察一邊找掩護,一邊用狙擊槍還擊的驚險場面。

▲美國警方與通緝犯發生槍戰,警察使用狙擊槍反擊。(圖/翻攝自Facebook/Saing Chhoeun)

根據紐約郵報、美聯社報導,這場警匪槍戰爆發於4月29日下午1時30分左右,當時由多個執法機構人員組成的美國法警逃犯特遣部隊,正在執行對39歲重罪通緝犯泰瑞(Terry Clark Hughes Jr)的逮捕任務。

正當警方靠近一棟民宅時,泰瑞從屋內開槍擊中了多名警察,其他執法人員立即做出反應,但槍聲仍在持續,並且有更多警察陸續中彈。最終有3名美國法警、1名夏洛特當地警察傷重不治殉職。這是自2016年以來,美國執法人員在單一事件中死亡人數最多的一天。

▲4名執法人員中彈後傷重不治,不幸殉職。(圖/翻攝自X/@CMPD)

美國總統拜登事後聽取簡報並於當晚發布聲明,「他們是英雄,他們做出了最大的犧牲,冒著生命危險保護我們。」拜登也對他們和他們的親人表示哀悼,並祈禱受傷的勇敢警員們能盡快康復。

A neighbor’s video of today’s CMPD incident with audible gunfire. Video via WBTV. #Charlotte VIEWER DISCRETION ADVISED. pic.twitter.com/6n1fNXd6mv