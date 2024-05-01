美重犯拒捕「狂轟100多發子彈」激烈槍戰畫面曝光　警4殉職4中彈

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8年來最慘重一天！美重犯拒捕爆槍戰　「狂轟100多發子彈」4警殉職

記者張寧倢／綜合外電報導

美國北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）發生槍戰，8名執法人員中彈，其中4人死亡，成為過去8年來美國執法人員死傷最多的一天。據報導，39歲重大通緝犯從樓上開槍，導致地面警方處於不利位置，現場尋獲100多發空彈殼，附近民眾也拍攝到全副武裝的警察一邊找掩護，一邊用狙擊槍還擊的驚險場面。

▲▼▲▼美國北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）警方與通緝犯發生槍戰。（圖／翻攝自Facebook／Saing Chhoeun）

▲美國警方與通緝犯發生槍戰，警察使用狙擊槍反擊。（圖／翻攝自Facebook／Saing Chhoeun）

根據紐約郵報、美聯社報導，這場警匪槍戰爆發於4月29日下午1時30分左右，當時由多個執法機構人員組成的美國法警逃犯特遣部隊，正在執行對39歲重罪通緝犯泰瑞（Terry Clark Hughes Jr）的逮捕任務。

正當警方靠近一棟民宅時，泰瑞從屋內開槍擊中了多名警察，其他執法人員立即做出反應，但槍聲仍在持續，並且有更多警察陸續中彈。最終有3名美國法警、1名夏洛特當地警察傷重不治殉職。這是自2016年以來，美國執法人員在單一事件中死亡人數最多的一天。

▲▼美國北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）警方與通緝犯發生槍戰，4名執法人員不幸中彈身亡。（圖／翻攝自X／@CMPD）

▲4名執法人員中彈後傷重不治，不幸殉職。（圖／翻攝自X／@CMPD）

美國總統拜登事後聽取簡報並於當晚發布聲明，「他們是英雄，他們做出了最大的犧牲，冒著生命危險保護我們。」拜登也對他們和他們的親人表示哀悼，並祈禱受傷的勇敢警員們能盡快康復。

警方聲明指出，現場發現了一把AR-15半自動步槍、一把40口徑手槍以及這兩種武器的彈匣和彈藥。夏洛特-梅克倫堡警察局（Charlotte-Mecklenburg Police Department）局長詹斯寧（Johnny Jennings）稱，現場找到100多發空彈殼，但不清楚嫌犯射擊多少發子彈，至少12名警察也開了槍。

▲▼▲▼美國北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）警方與通緝犯發生槍戰。（圖／翻攝自Facebook／Saing Chhoeun）

▲警察從民宅後院裡開槍。（圖／翻攝自Facebook／Saing Chhoeun）

詹斯寧還說，儘管當下試圖尋找掩護，但由於槍手是從樓上開槍，警方陷於不利位置。居民們拍攝的其中一段驚險影片顯示，一名男子在自家院子裡看到2名武裝警員躲在他的車後找掩護，並且一連射擊多發子彈。還有一段影片是一名卡車司機拍攝多名警察奔跑躲避槍擊，並且呼籲附近所有人尋找掩護，影片背景傳出槍聲。

通緝犯泰瑞從屋內走出後在前院被警方擊斃，經過3小時的對峙與談判後，2名女子最終也走出屋外並被帶到警察局接受問話，裝甲車隨後強行破壞了房屋的門窗。警方目前仍不確定是否有第二名槍手發動攻擊，夏洛特-梅克倫堡警察局的刑事重案組仍在調查中。

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