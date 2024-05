快訊／數百防暴警「爬雲梯」衝入哥大　學生被反手上拷帶走畫面曝

▲警方爬雲梯進入被佔領的漢彌爾頓大樓。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

加薩戰事在美國大學校園點燃的示威浪潮持續蔓延。哥倫比亞大學在示威學生占領校內漢彌爾頓大樓(Hamilton Hall)後,警告犯事學生可能會被開除學籍,紐約警方也在當地4月30日派出數百名身穿防暴裝備的警員進入哥大校園,強硬驅趕示威者。現場畫面顯示,目前已有多名哥大學生被帶走。

綜合外媒報導,在美國總統拜登與眾多政界人士出言譴責國內學生的「挺巴」示威之際,哥倫比亞大學與校內抗議人士的談判也陷入僵局。校方隨後宣布封鎖曼哈頓校區,僅限住宿生和提供基本服務的員工進入校園範圍,同時還警告示威學生若不停止抗議,恐將面臨「被開除學籍」的處分。

Columbia University: Pro-Palestinian student protesters took over the Hamilton Hall and unfurled a banner declaring the hall to be Hind’s Hall, referring to 6-year-old Hind Rajab who was killed by Israeli forces.



Their actions mirror the heroes of the anti-Vietnam war… pic.twitter.com/RdGLepawEq — Going Underground (@GUnderground_TV) April 30, 2024

校方的強硬態度引發示威活動升級,數十名示威者隨後占領了校內的漢彌爾頓大樓,部分人在大樓外組成人鏈,甚至還有示威者站上校園頂樓,揮舞巴勒斯坦的旗幟,並在大樓正門懸掛寫上「欣德大樓」(Hind's Hall)的橫幅,紀念今年1月在加薩被以軍炸死的6歲巴勒斯坦女童欣德(Hind Rajab)。

路透社指出,哥倫比亞大學被占領的漢彌爾頓大樓,過去曾多次被學生占據,作為1968年反越戰、反對種族隔離示威等活動的抗議場所,具有學運象徵意義。

With police on campus just below, a protester at Columbia University is waving the Palestinian flag as officers try to secure the scene outside Hamilton Hall, where protesters have locked themselves inside. pic.twitter.com/MglIFX5I5y — Omar Jimenez (@OmarJimenez) May 1, 2024

不過,白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)對學生們非和平形式的抗議活動表示譴責,認為占領學術大樓是「錯誤的做法」;紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)也表示,學生打破窗戶、封鎖出入口的行動已超越示威權利界線,應受大學或執法部門處分。

Absolutely insane footage of the NYPD entering Columbia University. It’s endless. pic.twitter.com/6zc3Pji0Lz — Read Let This Radicalize You (@JoshuaPHilll) May 1, 2024

據《紐約時報》報導,當地4月30日晚間,紐約數百名全副武裝的警員從西114街大門步行進入哥倫比亞大學的校園,衝入示威者搭建的營地,與示威學生正面對峙,甚至還有警員向抗議者噴灑胡椒噴霧,以防止他們占領曼哈頓另一個校區紐約城市學院的一棟建築。

Tactical Officers with the NYPD’s Strategic Response Group have begun to enter the Barricaded Hamilton Hall via the 2nd Floor Windows. pic.twitter.com/lowTIzANM0 — OSINTdefender (@sentdefender) May 1, 2024

哥大位於西116街的入口也有多名學生手牽手排成一排,試圖阻止警方入校,至今已造成一名抗議者被捕。晚間9時30分左右,紐約警方將一輛大型黑色緊急服務卡車停在阿姆斯特丹大道和西116街交匯處的漢密爾頓大廳外,並在二樓的一扇窗戶架起了一座橋。截至目前為止,警方已進入漢彌爾頓大樓,現場畫面顯示,有多名哥大學生被反手上拷帶走。