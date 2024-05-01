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快訊／數百防暴警「爬雲梯」衝入哥大　學生被反手上拷帶走畫面曝

▲▼紐約警方爬雲梯進入被佔領的漢彌爾頓大樓。（圖／路透）

▲警方爬雲梯進入被佔領的漢彌爾頓大樓。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

加薩戰事在美國大學校園點燃的示威浪潮持續蔓延。哥倫比亞大學在示威學生占領校內漢彌爾頓大樓（Hamilton Hall）後，警告犯事學生可能會被開除學籍，紐約警方也在當地4月30日派出數百名身穿防暴裝備的警員進入哥大校園，強硬驅趕示威者。現場畫面顯示，目前已有多名哥大學生被帶走。

綜合外媒報導，在美國總統拜登與眾多政界人士出言譴責國內學生的「挺巴」示威之際，哥倫比亞大學與校內抗議人士的談判也陷入僵局。校方隨後宣布封鎖曼哈頓校區，僅限住宿生和提供基本服務的員工進入校園範圍，同時還警告示威學生若不停止抗議，恐將面臨「被開除學籍」的處分。

校方的強硬態度引發示威活動升級，數十名示威者隨後占領了校內的漢彌爾頓大樓，部分人在大樓外組成人鏈，甚至還有示威者站上校園頂樓，揮舞巴勒斯坦的旗幟，並在大樓正門懸掛寫上「欣德大樓」（Hind's Hall）的橫幅，紀念今年1月在加薩被以軍炸死的6歲巴勒斯坦女童欣德（Hind Rajab）。

路透社指出，哥倫比亞大學被占領的漢彌爾頓大樓，過去曾多次被學生占據，作為1968年反越戰、反對種族隔離示威等活動的抗議場所，具有學運象徵意義。

不過，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）對學生們非和平形式的抗議活動表示譴責，認為占領學術大樓是「錯誤的做法」；紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）也表示，學生打破窗戶、封鎖出入口的行動已超越示威權利界線，應受大學或執法部門處分。

據《紐約時報》報導，當地4月30日晚間，紐約數百名全副武裝的警員從西114街大門步行進入哥倫比亞大學的校園，衝入示威者搭建的營地，與示威學生正面對峙，甚至還有警員向抗議者噴灑胡椒噴霧，以防止他們占領曼哈頓另一個校區紐約城市學院的一棟建築。

哥大位於西116街的入口也有多名學生手牽手排成一排，試圖阻止警方入校，至今已造成一名抗議者被捕。晚間9時30分左右，紐約警方將一輛大型黑色緊急服務卡車停在阿姆斯特丹大道和西116街交匯處的漢密爾頓大廳外，並在二樓的一扇窗戶架起了一座橋。截至目前為止，警方已進入漢彌爾頓大樓，現場畫面顯示，有多名哥大學生被反手上拷帶走。

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