美中緊張　美國安專家：台灣對美國利益至關重要

▲美中關係緊張,有專家認為,台灣對美國利益至關重要,誰掌控台灣就真正掌控印太地區。(圖/路透)

文/中央社

美中台之間局勢日益緊張之際,國家安全專家兼電腦安全技術公司CrowdStrike共同創辦人阿爾佩洛維奇表示,台灣對美國利益至關重要,誰掌控台灣就真正掌控印太地區。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)上週訪問中國,會見中國國家主席習近平主席和外交部長王毅。習近平在會晤中強調,兩國應做夥伴而不是對手。

然而,貿易戰不斷升級、對台灣相關議題意見分歧以及俄烏衝突的觀點對立,都導致美中關係日益緊張。

阿爾佩洛維奇(Dmitri Alperovitch)表示,他覺得美國與中國正陷入另一場冷戰,而他們必須贏得人工智慧(AI)競賽、半導體競賽和太空競賽。

美國廣播公司新聞網(ABC News)與阿爾佩洛維奇深入對話,他剖析了美國與中國面臨的錯綜複雜地緣政治挑戰。

阿爾佩洛維奇在其著作「世界岌岌可危:美國如何在21世紀競賽中擊敗中國」(World on the Brink: How America Can Beat China in the Race for the 21st Century,暫譯)詳細分析美國與中國面臨的地緣政治挑戰。

阿爾佩洛維奇被問到,上週與習近平會晤時,布林肯堅持一個中國政策,是否代表如果中國犯台,美國不會支持、保衛台灣。

阿爾佩洛維奇表示,一個中國政策意味著維持現狀,不主張武統,不主張統一台灣,也不支持台灣宣布獨立,這一直是美方50多年來的政策。然而,中國正努力改變現狀,他們正為入侵做準備,訓練軍隊來執行這項計畫,類似俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)對烏克蘭做的事情。

阿爾佩洛維奇表示,目前已經70多歲的習近平,任期可能在2032年結束,他希望在自己的任期內統一台灣,就像蒲亭希望在任期內解決烏克蘭問題一樣。

阿爾佩洛維奇表示,美方需要確保中國不會占領台灣。台灣對美國的利益確實至關重要,誰掌控了台灣,誰就真正掌控了印太地區。

他認為美國與中國處於第2次冷戰,這是一場科技戰。美國必須贏得AI、半導體和太空競賽,確保處於領先地位。

阿爾佩洛維奇也說,美國具備贏得這場競賽的所有要素,但最大的問題是是否有政治意志。