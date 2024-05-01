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美中緊張　美國安專家：台灣對美國利益至關重要

▲▼拜習會結束，美國總統拜登與中國國家主席習近平散步。（圖／路透）

▲美中關係緊張，有專家認為，台灣對美國利益至關重要，誰掌控台灣就真正掌控印太地區。（圖／路透）

文／中央社

美中台之間局勢日益緊張之際，國家安全專家兼電腦安全技術公司CrowdStrike共同創辦人阿爾佩洛維奇表示，台灣對美國利益至關重要，誰掌控台灣就真正掌控印太地區。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週訪問中國，會見中國國家主席習近平主席和外交部長王毅。習近平在會晤中強調，兩國應做夥伴而不是對手。

然而，貿易戰不斷升級、對台灣相關議題意見分歧以及俄烏衝突的觀點對立，都導致美中關係日益緊張。

阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）表示，他覺得美國與中國正陷入另一場冷戰，而他們必須贏得人工智慧（AI）競賽、半導體競賽和太空競賽。

美國廣播公司新聞網（ABC News）與阿爾佩洛維奇深入對話，他剖析了美國與中國面臨的錯綜複雜地緣政治挑戰。

阿爾佩洛維奇在其著作「世界岌岌可危：美國如何在21世紀競賽中擊敗中國」（World on the Brink: How America Can Beat China in the Race for the 21st Century，暫譯）詳細分析美國與中國面臨的地緣政治挑戰。

阿爾佩洛維奇被問到，上週與習近平會晤時，布林肯堅持一個中國政策，是否代表如果中國犯台，美國不會支持、保衛台灣。

阿爾佩洛維奇表示，一個中國政策意味著維持現狀，不主張武統，不主張統一台灣，也不支持台灣宣布獨立，這一直是美方50多年來的政策。然而，中國正努力改變現狀，他們正為入侵做準備，訓練軍隊來執行這項計畫，類似俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭做的事情。

阿爾佩洛維奇表示，目前已經70多歲的習近平，任期可能在2032年結束，他希望在自己的任期內統一台灣，就像蒲亭希望在任期內解決烏克蘭問題一樣。

阿爾佩洛維奇表示，美方需要確保中國不會占領台灣。台灣對美國的利益確實至關重要，誰掌控了台灣，誰就真正掌控了印太地區。

他認為美國與中國處於第2次冷戰，這是一場科技戰。美國必須贏得AI、半導體和太空競賽，確保處於領先地位。

阿爾佩洛維奇也說，美國具備贏得這場競賽的所有要素，但最大的問題是是否有政治意志。

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