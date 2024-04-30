鹿兒島知名錢湯停業！疑男同志「蒸氣室交媾」　業者不堪人權團體騷擾

▲鹿兒島縣當地知名錢湯「太陽Health Center」貼出永久停業公告。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

日本九州鹿兒島縣某開業數十年的公共澡堂上個月停止營業，原因是不敵連番上漲的燃料費，讓當地民眾覺得相當可惜。不過有媒體爆料，其實是因為業者再也無法忍受部分男性顧客在蒸氣室或浴池從事「不正當的猥褻行為」，包括擁吻、愛撫，甚至還出現合體交媾，外頭則有兒童或其他女性顧客經過。

根據日媒《日本新聞網》、《集英社》，鹿兒島縣鹿兒島市、位於中央車站附近的「太陽Health Center」是當地知名的公共澡堂（錢湯），採用天然溫泉且擁有大浴池、遠紅外線三溫暖、蒸氣室桑拿等多種設施，適合民眾攜家帶眷前往，只不過業者卻突然決定在今年3月31日停止營業，官網上也貼出公告，感謝民眾長達33年的支持。

經營該間公共澡堂的不動產業者深深嘆了一口氣，吐露造成他們決定永久停業的原因，其實是部分男性顧客「不適當行為」所致。

業者表示，「部分男性顧客會在蒸氣桑拿內互相擁吻、愛撫，甚至還出現『合體交媾』等不適當的行為。然而，其他男性顧客大多是帶著妻子、小孩一起前來泡澡的......」

業者透露，過去在營業時總是接獲其他顧客申訴「澡堂內有人在做『怪怪的』事」，甚至數度通知警察前往現場處理，只不過警察也因對方不是現行犯，而無法將之取締逮捕。

一名45歲的男性上班族就透露，自己在該間澡堂曾被熟齡（60至70多歲）男性搭話騷擾的經驗，「平日出門上班前的清晨5時，我一個人進蒸氣室，一名熟齡男性搭話『最近很熱吧』，沒想到我隨口回話，他就再問『你家小孩還好嗎』，我以為他知道我周末會帶妻小來，然而他卻突然在我耳邊講『要不要大力地做（愛）啊』。」

對於類似的騷擾、甚至公然性行為等令人困擾的行徑，當地業者無奈表示，根本就難以防治，「我們曾經有貼過幾次『請停止不恰當的行為』的海報，然而情況卻未見改善，之後我們更貼上『禁止XX行為』標語，只不過卻意外引發性少數族群（LGBT）團體打電話騷擾抱怨，要求撤下標語。」

業者補充，「就連法務局人權相關部門的關係人士也覺得店內標語不妥。當然，以我們店家來說，並沒有理由去歧視男同性戀（Gay），只希望大家能夠放心使用店內設施。」

鹿兒島縣公共浴場業生活衛生同業組合副理事長永用八郎表示，「其實這是遍及全國的問題，一般公共浴場總是有各種顧客，包含孩童等。（不適當行為）當然算是妨害營業啊，其他顧客會受到驚嚇吧。當然我們不是在歧視同性戀者，只是不恰當行為本身已造成困擾。」