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馬斯克2招！特斯拉股價狂漲34％　市值暴增逾1個英特爾

▲特斯拉執行長馬斯克一連串操作，特斯拉股價狂噴。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克一連串操作，特斯拉股價狂噴。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

特斯拉股價近日狠甩連日以來的跌勢，執行長馬斯克喊出一句「平價車提前生產」，之後又低調閃電訪問中國，讓當局解除特斯拉禁令後，短短4個交易日，特斯拉股價就暴漲超過3成，29日漲幅更高達18％，一度有望突破200美元，市值也迅速增加超過1728億美元（約新台幣5.61兆元），比一家英特爾還大。

特斯拉一周以前股價一度暴跌至142.05美元，但馬斯克上周在財報電話會議上宣布，平價車款將在「今年底或明年初」提前生產，無人駕駛計程車（Robotaxi）也會在8月8日正式發布。股市主要受到平價車款提前上市的刺激，開盤直接衝破160美元，特斯拉當天漲幅12.06％，規模突破5000億美元大關。

馬斯克28日下午更閃電訪中，見了中國國務院總理李強等高階官員，讓特斯拉獲得當局認可符合重要資安法規，全自動駕駛軟體（FSD）也有望在中國上路。

此行再度為特斯拉打了強心針，周一（29日）開盤猛拉至188.49美元，噴漲12％，盤中觸及198.87美元。特斯拉財報發布至今，股價漲幅已超過54美元、37％，市值暴增1728.11億美元，相當於漲出超過1個英特爾的市值。

特斯拉收在194.05美元，漲25.76點，或15.31％，相當於財報發布至今，將近50美元、約34％的漲幅。

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