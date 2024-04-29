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中國2025電動車過剩近2000萬輛　全球車商挫咧等

▲中國電動車產能過剩。（圖為比亞迪電動車產品／路透社）

▲中國電動車產能過剩。（圖為比亞迪電動車產品／路透社）

文／中央社

日經亞洲報導，中國電動車產能遠大於國內需求，但仍以驚人速度擴張，預估明年會有近2000萬輛過剩產能，加劇了全球對於中國電動車出口海外將大打低價割喉戰的擔憂。

日經亞洲（Nikkei Asia）指出，汽車業產能利用率通常要達到80%左右才能損益平衡，但包括電動車在內的中國新能源汽車，產能利用率僅有大約50%。由於產能過剩，中國有幾家新興的電動車商已宣告破產。

中國電動車製造商能夠壓低成本，是因為電池採購網路集中在中國。

根據韓國市調機構SNE Research，就電動車安裝的電池廠牌而言，去年全球前10大電池製造商之中，中國企業就占了6名。電池核心元件正極材料約有80%是在中國生產。

電動車製造成本中，電池就占了30%至40%。根據國際能源總署（IEA）數據，中國電池平均價格約為歐洲和美國的80%。對於中國電動車商而言，鋼材和其他零件可以低成本取得，政府也慷慨為研發和建廠提供大量補貼和其他支援。

由於投入電動車市場的門檻低，導致大量中國企業紛紛加入生產行列。根據中國工信部的數據，去年中國國內有超過50家企業在製造新能源客車。

中國電動車產能不斷增長的速度，已遠超國內需求。中國媒體指出，綜合車商和地方政府的規劃，預計中國新能源車產能將在2025年超過3600萬輛，預估全年銷量約1700萬輛，因此會有近2000萬輛的過剩產能。

部分中國製造商認為，增加對歐洲及東南亞的出口，可解決產能過剩危機。一個汽車產業協會的統計數據顯示，中國2023年新能源車出口量大增78%，來到120萬輛，部分人士認為，這項數字明年將達到350萬輛。

這會對日本及歐洲汽車製造商造成衝擊。比亞迪和其他中國電動車商正進軍泰國和其他東南亞市場，日本汽車製造商在這個地區有著高達80%的市占率。

世界各地對於中國電動車商的警惕感正日益加深。歐洲聯盟（EU）正調查中國電動車是否在有補貼的支持下，得以低價販售，不公平地阻礙競爭。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）本月訪問中國時，美方同意建立一個討論產能過剩議題的框架。

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