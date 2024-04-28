中國武力犯台時機？　美學者曝備戰跡象「也可能無預警」

▲中國人民解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《商業內幕》引述多名美國智庫學者說法報導，許多警訊都指出，中國可能準備在幾年內對台灣採取軍事行動，但也有看法認為，相關行動也可能毫無徵兆。

1、動員民用船隻

過去20年，北京對武裝部隊推動了迅速的現代化，中國海軍艦隊的規模已經超越美國，造船能力也登上全球之冠。儘管對於解放軍的軍艦品質，以及是否有能力進行兩棲攻擊、對抗台灣先進武器，包括F-16戰機、愛國者飛彈及魚叉飛彈等，外界依然存疑，但許多跡象顯示，中國正在網羅所需要的民用船隻，滿足兩棲入侵的沉重物質需求。

台灣國防部2021年評估，中國「缺乏入侵台灣所需的登陸車輛與後勤。」美國國防部大致上也同意，但在2020年美中經濟與安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission）報告指出，儘管中國缺乏兩棲運輸工具，以利運送征服台灣所需的部隊，但解放軍正在考慮利用民用船隻進行補充。

▲中國海警船出現在福建省平潭附近水域。（圖／路透）

智庫「新美國安全中心」（Centre for a New American Security）資深研究員、前美國海軍潛艇指揮官許卡特（Thomas Shugart）2021年8月寫道，「中國領袖已經開始把民用船隻組織成部隊的輔助單位。」他強調了大型渡輪被部署在兩棲攻擊演習，載送海軍陸戰隊與地面部隊的例子，因為這種船隻能夠快速且有效率地往返，承載大量人員。

智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）也說，「證據表明，這些艦隊全都已經準備好，只要收到通知就可以動員起來。」他表示，中國擁有世上最大的港口，而且到處都是這種船，「把它們集合起來組成艦隊，並且發動此類攻擊，將會非常迅速，在幾天內就能做到。」

▲一架共機在台灣周邊海域參加軍事演習。（圖／路透）

2、備戰工作

習近平最近許多動作都表明，中國正在為戰爭做準備。儘管今年3月演說，提到台灣時放棄了「和平統一」的用詞，但也宣布國防開支增加7.2%。此外，石油、食品、能源、軍火都已經儲備多年，關於平民動員及經濟自立的新法律也暗示，他正讓人民與國家經濟，為戰爭的可能性做好準備。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）情報總監史都德曼（Mike Studeman）表示，儘管對台發動入侵或封鎖的日期，沒有明確的倒數計時，「但主要戰略指標清楚表明，習近平仍在讓國家為了攤牌做準備。目前發展顯示，台灣將在個位數的年份內，面臨一場存亡危機，最可能是在2020年代後半期，或者2030年代前半期。」

3、發動奇襲

不過，也有一些專家評估，中國傾向出其不意，這是他們軍事學說的核心面向之一。讓外界普遍擔憂的是，中國軍事力量布署，比以往更靠近台灣，有效縮短台灣的反應時間；解放軍在台灣周遭的演習頻率及規模也逐漸增加，演習與潛在攻擊之間的界線，正在變得模糊。

金萊爾評估，儘管仍有風險，但「他們已經擁有他們需要的東西」，並且準備好發動攻擊。他直言，「我不認為我們會獲得很多警告」，比起其他更清楚、更長遠的跡象，更可能看見在數小時內突然發生的一系列行動。