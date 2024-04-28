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挑戰橫跨冰雪岩石！52歲山友登約翰遜山「直墜1000英尺」死

▲▼52歲的梅庫斯25日到德納里國家公園登山時，意外從1000英尺高處墜落身亡。（圖／翻攝自X）

▲52歲的梅庫斯25日到德納里國家公園登山時，意外從1000英尺高處墜落身亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國阿拉斯加25日有一支2人登山隊在德納里國家公園（Denali）登山時，從1000英尺（約305公尺）高處墜落，造成一人死亡、一人重傷。如今，當局已在27日於約翰遜山（Mount Johnson）尋獲其中一名登山者的遺體。

綜合CNN與美聯社報導，52歲的梅庫斯（Robbi Mecus）25日和另一名30歲加州女子一同到德納里國家公園的「自動扶梯」路線（the Escalator），攀登約翰遜山。報導稱，這是一條「位於山峰東南面的陡峭高山攀登路線」，沿途將穿越岩石和冰雪地形。

當日約晚間10時45分左右，同一路線的另一支登山隊目睹梅庫斯及其女性伴侶在攀登過程中，意外墜落約1000英尺，於是他們立即向阿拉斯加地區通訊中心發出警報，並前往梅庫斯等人所在的位置提供協助。

不幸的是，當登山隊趕到梅庫斯身邊時，他已明顯死亡，而他的女同伴也受到了「嚴重外傷」，於是他們在現場挖了一個雪洞，為受傷的女性提供了緊急救助。

隔日一早，德納里派出了高海拔救援直升機與2名登山護林員來到事發地點展開救援行動，並成功將受傷的登山者送往醫院。不過，由於當時的天氣惡劣，當局無法立即找到罹難者的屍體，不得不暫時返回基地等待條件改善，直到27日才終於尋獲梅庫斯的遺體。

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