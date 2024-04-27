　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Meta年薪中位數出爐！半數員工一年賺逾1235萬台幣　迄今已裁員22%

▲▼臉書（Facebook）母公司Meta。（圖／路透）

▲美國網路科技巨頭Meta員工薪資中位數超過新台幣1235萬元。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

網路社群平台Facebook、Instagram的母公司Meta近年來已裁員22%，然而，根據美國證券交易委員會（SEC）一份文件顯示，Meta員工2023年的年薪中位數超過37.9萬美元（約新台幣1235萬元），相當於有半數員工年薪超越這個數字。

據美媒Business Insider報導，Meta最近向SEC提交的文件揭露，2023年員工年薪的中位數超過37.9萬美元。根據Meta公布的2024年第一季財報，旗下員工人數為6萬9329名，相當於大約有3.5萬人坐擁超過新台幣1200萬元的高薪。

報導稱，依照人力招募公司數據，一般科技業員工年薪大約落在3.5萬美元至12萬美元（約新台幣114萬至390萬元）之間，足見Meta給予的薪水遠高於許多科技業同行，但與其他全球科技巨頭相比差異可能不大，例如Google和Amazon這類競爭對手也經常提供超過30萬美元的年薪。

▲▼馬斯克（Elon Musk）、祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲祖克柏本人2023年拿到折合新台幣將近8億元的報酬。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，先前有一項內部分析顯示，Meta的高級軟體工程師和研究員的基本薪資，比產品設計師和用戶體驗專業人員來的更高。另外，這份文件也揭露了CEO祖克柏（Mark Zuckerberg）2023年的總薪酬為2440萬美元（約新台幣7億9550萬元），其中大部分是安全與後勤費用，因為實際上被列為薪水的只有1美元。

儘管Meta職員年薪高昂，但公司目前仍然在進行人事結構調整，必將數十億美元投入AI發展計畫，自2022年迄今，Meta已經裁員了22%。祖克柏曾向員工強調「效率」並表示今後將透過加強績效評估和裁員，盡可能地提高生產力。

ET快訊
全球首例！3女做醫美「感染愛滋病毒」
快訊／漢來海港巨蛋店「疑生熟食混用污染」　11人食物中毒
蘋果爆災情！用戶Apple ID被「強制登出」無法登入
快訊／3人吃完上吐下瀉！漢來海港巨蛋店今明停業
賴清德宣布「珍奶喝低糖」　蔡英文：喝奶茶是不能加糖的
Toyz入獄前還有官司！　雪碧「2天後開庭」：不可能和解
綜所稅申報「5大新知」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果爆大規模災情！用戶Apple ID被「強制登出」無法登入

南韓狼師性侵女國中生15次　強迫「吃避孕藥」拍性愛片！判關6年

Meta年薪中位數出爐！　相當於半數員工一年賺逾1235萬台幣

不只富士山！日本因應「觀光公害」出手　景點設鳥居柵欄

柬3歲男童到爸媽工地玩！好奇硬扯「外露電線」　觸電慘死

反覆喊「無法呼吸」！美國53歲非裔男遭警壓背亡　畫面曝光

南韓仁川機場搶劫案　受害者遭「噴霧射臉」搶包包！2中國人被捕

快訊／日本外海規模6.9地震！東京有感　最大震度3

「哈瑪斯癡漢」看上18歲少女！囚禁時突求婚　瘋喊：幫我生小孩

美知名素食餐廳「宣布開始賣肉」　一票人怒抵制！主廚無奈回

宜蘭華廈變「比薩斜塔」　住戶控建商保麗龍撐牆

出嫁拜別父母場面催淚　新娘神回1句話笑翻親友

林叨囝仔7寶媽「訕笑資源班」掀眾怒！　道歉片再遭轟：請原諒我的無知與傲慢

下班也講究儀式感！　怎樣才能讓身心靈真正下班？

李帝勳《搜查班長1958》化身韓英雄　揪李東輝組隊「先被CUE當臨演」

金靖「跳過認愛」無預警宣佈懷孕　嫁4年男友舒奕橙：遲早會被拍到

貨櫃掉國道！惡司機竟落跑 聯結車撞上...駕駛送醫不治

田馥甄大陸開唱倒數「衰被陸網出征」　想喝兩杯？笑：事多事少都滿喜歡喝的

神人帶「鐵湯匙」打彈珠台　狂讚：防手髒還不傷指甲

鄭靚歆辦女女婚宴！甜吻老婆　胡文英穿超辣…險爆婆媳爭執

蘋果爆大規模災情！用戶Apple ID被「強制登出」無法登入

南韓狼師性侵女國中生15次　強迫「吃避孕藥」拍性愛片！判關6年

Meta年薪中位數出爐！　相當於半數員工一年賺逾1235萬台幣

不只富士山！日本因應「觀光公害」出手　景點設鳥居柵欄

柬3歲男童到爸媽工地玩！好奇硬扯「外露電線」　觸電慘死

反覆喊「無法呼吸」！美國53歲非裔男遭警壓背亡　畫面曝光

南韓仁川機場搶劫案　受害者遭「噴霧射臉」搶包包！2中國人被捕

快訊／日本外海規模6.9地震！東京有感　最大震度3

「哈瑪斯癡漢」看上18歲少女！囚禁時突求婚　瘋喊：幫我生小孩

美知名素食餐廳「宣布開始賣肉」　一票人怒抵制！主廚無奈回

大舅找上門才知「辣妻有接S」！上百乾爹搶著包養　他一聽崩潰

快訊／漢來海港巨蛋店「疑生熟食混用污染」　11人腹瀉狂拉

統測國文首見閱測連結寫作　考反思「IKEA效應」

快訊／19:16花蓮縣秀林鄉規模4.1「極淺層地震」　最大震度2級

《犯罪都市》男星補給愛妻浪漫婚禮！　馬東石、宋仲基夫妻全到了

台鋼得點圈打擊率不到2成　路易士強調過渡期需更放鬆

勇士插旗國王城堡！PLG季後賽席次3到5名形成大混戰

假借拉筋卻長期性侵未成年姊妹　桃園廟公下場曝！

女搭公車遭嫌動作慢　惡男將她拖下車慘摔還補踹腳

快訊／3人吃完拉不停！漢來海港巨蛋店今、明暫停營業自主清消

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

國際熱門新聞

即／日本外海6.9地震！東京有感　最大震度3

辣妹「露陰毛屁股蛋」　阿姨暴怒當眾扯下

外送員留詭異字條　8.8萬人急喊：別吃

新幹線禁買2張票「1張讓行李坐」！原因曝

宛如N號房！南韓老師誘121人拍1910部未成年片

布林肯返美前先逛唱片行！2巨星獲青睞

共和第一銀行倒閉　富爾敦銀行收購接手

顧客訂花束堅持「花到付款」　真相讓老闆哭了

夢想當狗！日「牧羊犬男」改當阿拉斯加犬

科技大廠財報利多　美股收高153點

蘋果爆災情！全球用戶Apple ID被強制登出「無法登入」

越南藉張美蘭打貪！飲料大亨詐欺1兆關8年

美國防長：新增軍援烏克蘭60億美元

妻要坐BMW卻不出一毛錢！　他被搞到借高利貸：我捨不得

更多熱門

相關新聞

無法呼吸！美國53歲非裔男遭警壓背亡

無法呼吸！美國53歲非裔男遭警壓背亡

美國俄亥俄州53歲非裔男子泰森（Frank Tyson）18日遭警方上銬，整個人以臉朝下的姿勢被壓制在地，其中一名員警把膝蓋壓在他的後背上，在整個過程中，泰森多次表達「無法呼吸」後失去意識，送醫不治。警方本周公開事發當下的畫面，涉案員警被處行政休假，然而整起事件讓人想起2020年美國男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人員警跪頸殺害一案。

全球首例！3女做醫美慘「感染愛滋病毒」

全球首例！3女做醫美慘「感染愛滋病毒」

共和第一銀行倒閉　富爾敦銀行收購接手

共和第一銀行倒閉　富爾敦銀行收購接手

布林肯訪中　學者：核心議題未取得突破

布林肯訪中　學者：核心議題未取得突破

布林肯：中國試圖影響美11月大選

布林肯：中國試圖影響美11月大選

關鍵字：

Meta員工薪資年薪科技業高薪北美要聞科技業年薪

讀者迴響

熱門新聞

即／國家警報狂響！花蓮02：21發生有感地震

氣象署3:30記者會：仍為0403餘震

24歲甜美偶像「酒店接客」被認出　NATURE成軍6年⋯公司宣布解散了

凌晨02：21規模6.1地震全台猛搖！最大震度4級

即／2:21國家警報大響！台北狂晃11秒

都是半夜2點多開始搖？氣象署：巧合　不排除觸發其他地震活動

快訊／抓到了！新竹物流奪命運將落網

樂天女神壯壯宣布「加盟南韓啦啦隊」：台灣首位外援

7寶媽緊急宣布「4月訂單全取消」！公告2度道歉

Toyz賣大麻煙彈　遭判4年2月定讞

台灣地震頻率「突破天際」　鄉民一看3D圖傻眼

凌晨02：49地牛又翻身！台北有感搖晃

禮生界最巨！正妹「胸前超兇春光掉出」萬人朝聖

國3驚魂！他開到一半「鋼板砸進副駕」　妻後座顧孩逃死

即／七寶媽3度道歉無法止血　臉書、IG全關閉

更多

最夯影音

更多

宜蘭華廈變「比薩斜塔」　住戶控建商保麗龍撐牆

出嫁拜別父母場面催淚　新娘神回1句話笑翻親友

林叨囝仔7寶媽「訕笑資源班」掀眾怒！　道歉片再遭轟：請原諒我的無知與傲慢

下班也講究儀式感！　怎樣才能讓身心靈真正下班？

李帝勳《搜查班長1958》化身韓英雄　揪李東輝組隊「先被CUE當臨演」

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面