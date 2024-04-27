Meta年薪中位數出爐！　相當於半數員工一年賺逾1235萬台幣

▲美國網路科技巨頭Meta員工薪資中位數超過新台幣1235萬元。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

網路社群平台Facebook、Instagram的母公司Meta近年來已裁員22%，然而，根據美國證券交易委員會（SEC）一份文件顯示，Meta員工2023年的年薪中位數超過37.9萬美元（約新台幣1235萬元），相當於有半數員工年薪超越這個數字。

據美媒Business Insider報導，Meta最近向SEC提交的文件揭露，2023年員工年薪的中位數超過37.9萬美元。根據Meta公布的2024年第一季財報，旗下員工人數為6萬9329名，相當於大約有3.5萬人坐擁超過新台幣1200萬元的高薪。

報導稱，依照人力招募公司數據，一般科技業員工年薪大約落在3.5萬美元至12萬美元（約新台幣114萬至390萬元）之間，足見Meta給予的薪水遠高於許多科技業同行，但與其他全球科技巨頭相比差異可能不大，例如Google和Amazon這類競爭對手也經常提供超過30萬美元的年薪。

▲祖克柏本人2023年拿到折合新台幣將近8億元的報酬。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，先前有一項內部分析顯示，Meta的高級軟體工程師和研究員的基本薪資，比產品設計師和用戶體驗專業人員來的更高。另外，這份文件也揭露了CEO祖克柏（Mark Zuckerberg）2023年的總薪酬為2440萬美元（約新台幣7億9550萬元），其中大部分是安全與後勤費用，因為實際上被列為薪水的只有1美元。

儘管Meta職員年薪高昂，但公司目前仍然在進行人事結構調整，必將數十億美元投入AI發展計畫，自2022年迄今，Meta已經裁員了22%。祖克柏曾向員工強調「效率」並表示今後將透過加強績效評估和裁員，盡可能地提高生產力。