反覆喊「無法呼吸」！美國53歲非裔男遭警壓背亡　畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國俄亥俄州53歲非裔男子泰森（Frank Tyson）18日遭警方上銬，整個人以臉朝下的姿勢被壓制在地，其中一名員警把膝蓋壓在他的後背上，在整個過程中，泰森多次表達「無法呼吸」後失去意識，送醫不治。警方本周公開事發當下的畫面，涉案員警被處行政休假，然而整起事件讓人想起2020年美國男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人員警跪頸殺害一案。

▲泰森當時就在酒吧內 。（圖／達志影像／美聯社）

美聯社、路透報導，泰森當時被捲入一場車禍事故，多名員警進入酒吧抓人，但當時泰森不願被逮捕，雙方爆發爭吵，泰森反覆大喊「他們想殺我」、「叫警長過來」，最終他被警方壓制在地上銬。

當時一名員警把膝蓋跪在泰森背部約30秒，泰森立刻告知無法呼吸，但員警當下並未理會，只是告知泰森要冷靜，一邊和現場其他人開玩笑、一邊翻看泰森的錢包之後，這才發現泰森身體真的出狀況。

▲▼泰森當時臉朝下趴在地上，員警用膝蓋壓在他的背上，泰森告知員警他已經無法呼吸。（圖／路透）

根據影片，在泰森說完無法呼吸的5分鐘之後，一名員警詢問泰森是否已經冷靜下來，另外一人回答泰森可能已經昏過去。在員警試著叫泰森起身並把泰森身體翻過來時，泰森一動也不動，毫無反應，員警還提問「他還有呼吸嗎」、「還有脈搏嗎」。

在泰森被上銬壓制8分鐘後，員警取下他身上的手銬並開始進行CPR急救。醫護人員隨後到場把他送醫，然而泰森在醫院宣告不治。

▲員警確認泰森有沒有呼吸。（圖／路透）

針對這起事件，警方26日發布報告稱，員警壓制泰森不久之後就發現他失去反應，在現場進行CPR，醫護人員到場之前，有替泰森注射納洛酮（Narcan），但送醫不到一小時就宣告不治。

泰森當時才服完24年刑期出獄，在4月18日事發當天，才重獲自由13天。涉案的2名員警修內克（Beau Schoenegge）與伯奇（Camden Burch）隸屬於坎通警局交通部門，均是白人，目前被處行政休假。