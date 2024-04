美火車出軌「6車廂載丙烷」起火！　當局急發疏散令

記者張方瑀/綜合報導

美國新墨西哥州一列35節車廂的火車26日中午出軌,現場燃起大火,且火車的其中6節車廂內載有丙烷,當局擔心可能會有爆炸風險,目前已關閉周圍高速公路通行,並對半徑2英里內的居民發布疏散令。



▲美國新墨西哥州一列35節車廂的火車26日中午出軌。(圖/翻攝自X)



根據CNN報導,這起火車出軌事件發生在當地時間26日中午12時40分左右,當時麥金萊郡(McKinley County)消防單位接獲通報,有一列35節車廂的火車在亞利桑那州邊界附近,靠近40號州際公路的軌道出軌,現場也燃起大火。

BNSF鐵路公司指出,出軌的其中6節車廂載有丙烷(propane),擔心會有爆炸風險,因此對事故地點半徑2英里(約3.2公里)的居民發布疏散令。新墨西哥州警指出,為了避免爆炸,目前40號州際公路雙向關閉,尚未確定何時恢復通行。

國家運輸安全委員會(NTSB)調查人員將於27日抵達現場調查意外原因;BNSF表示,這起意外沒有造成人員傷亡,目前正在進行現場的空氣監測,並協助居民撤離、確保社區安全,公司也將提供居民安排避難住所。

Fiery train crash at the Arizona - New Mexico state line.



Evacuations ordered after dozens of train cars derailed, some carrying propane.



50 miles of I-40 were shut down.pic.twitter.com/gXGleDdCaJ