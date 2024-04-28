美火車出軌「6車廂載丙烷」起火！　當局急發疏散令

記者張方瑀／綜合報導

美國新墨西哥州一列35節車廂的火車26日中午出軌，現場燃起大火，且火車的其中6節車廂內載有丙烷，當局擔心可能會有爆炸風險，目前已關閉周圍高速公路通行，並對半徑2英里內的居民發布疏散令。



▲美國新墨西哥州一列35節車廂的火車26日中午出軌。（圖／翻攝自X）



根據CNN報導，這起火車出軌事件發生在當地時間26日中午12時40分左右，當時麥金萊郡（McKinley County）消防單位接獲通報，有一列35節車廂的火車在亞利桑那州邊界附近，靠近40號州際公路的軌道出軌，現場也燃起大火。

BNSF鐵路公司指出，出軌的其中6節車廂載有丙烷（propane），擔心會有爆炸風險，因此對事故地點半徑2英里（約3.2公里）的居民發布疏散令。新墨西哥州警指出，為了避免爆炸，目前40號州際公路雙向關閉，尚未確定何時恢復通行。

國家運輸安全委員會（NTSB）調查人員將於27日抵達現場調查意外原因；BNSF表示，這起意外沒有造成人員傷亡，目前正在進行現場的空氣監測，並協助居民撤離、確保社區安全，公司也將提供居民安排避難住所。