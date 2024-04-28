路透：以色列承諾遵守國際法　美國務院官員「不相信」

▲以色列士兵在加薩走廊執行武裝行動。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

《路透社》獨家消息指出，美國國務院的部分資深官員向國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，他們認為以色列在使用美國提供的武器時對於「遵守國際人道主義法」的承諾不可信也不可靠。

根據拜登（Joe Biden）今年2月發表的《國家安全備忘錄》要求，布林肯必須在5月8日向國會提交評估報告，評估以色列提出的保證是否可信；若這份保證書被質疑，拜登有權要求以色列提出新的保證書，或者暫停對以色列的武器支持。

報導指出，截至3月24日為止，已經有7個國務院部門向布林肯提交了初步備忘錄，其中4個部門對以色列在加薩走廊不遵守國際法的行為表達嚴重關切，他們認為以色列所提出的保證既不可信也不可靠。

這4個部門也舉出多個以色列可能違反國際法的案例，包括反覆攻擊受保護地區和民用基礎設施，對平民造成過大傷害、限制人道主義援助，以及在沒有進行任何調查的情況下進行攻擊。

▲以色列軍隊持續空襲加薩南部城市拉法（Rafah）。（圖／路透）



美國國際開發署（USAID）也提出數字，「加薩走廊有近3.2萬人被殺害，以色列政府自己評估有大約三分之二是平民，這可能已經違反了國際人道法的規定。」

當《路透社》向一名以色列官員問及此備忘錄時，他強調，「以色列完全致力於履行其承諾，其中包含向美國政府作出的保證。」

目前美國務院和白宮尚未對此作出回應，但知情人士透露布林肯已看過所有初步備忘錄。

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