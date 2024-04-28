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命運式重逢！棄嬰被警察救起　23年後到同警局上班

▲當年的棄嬰成為警局的菜鳥，與救命恩人重逢。（圖／翻攝南灣警察局臉書）

▲當年的棄嬰成為警局的菜鳥，與救命恩人重逢。（圖／翻攝南灣警察局臉書，下同）

記者張靖榕／綜合報導

美國印第安那州南灣警察局有一段橫跨24年的緣分，警局於2000年12月下旬接獲一起棄嬰通報，時任警官艾斯特（Gene Eyster）調查嬰兒身分後將其送養，後來20多年他一直想知道男嬰過得如何，直到他退休了，今年3月接到警局來電，才知道男嬰長大後也投入警界，報到的地方正巧就是艾斯特當年服務的警局。

南灣警察局3月23日在臉書分享這段令人感動的故事，艾斯特在警界服務47年，直到5年前退休，救起「小耶穌」的那一年距今已24個年頭。2022年12月22日，南灣警局接獲一起棄嬰通報，警員抵達後在紙箱內發現出生幾天的男嬰，身上被用毯子與法蘭絨襯衫包著。

▲▼當年的棄嬰成為警局的菜鳥，與救命恩人重逢。（圖／翻攝南灣警察局臉書）

▲▼當年的棄嬰成為警局的菜鳥，與救命恩人重逢。（圖／翻攝南灣警察局臉書）

警方緊急將男嬰送往醫院，案件後續交由艾斯特處理，他當時是重大犯罪部門的主管。事件經當地媒體報導後，許多人開始以「無名男嬰」（Baby Boy Doe）討論這起事件，但艾斯特覺得這麼叫太慘忍，「所以，我開始叫他『小耶穌』（Baby Jesus），因為當時聖誕節就要到了。」艾斯特去買了隻泰迪熊探望男嬰，希望他在醫院裡能獲得一些安慰。

不少民眾看到新聞後紛紛通報線索，幫助艾斯特確認棄養男嬰的生母，將她繩之以法，而男嬰後來也被其他家庭收養。

23年過去，艾斯特經常想起「小耶穌」，好奇他現在過得如何。今年3月，已經退休的他接到警局老同事摩根（Josh Morgan）警官來電，「艾斯特，你一定不會相信這件事！」

摩根問他是否記得當年的棄嬰案，艾斯特回說他不會忘記任何時，尤其是那次的案件。摩根說當年那個男嬰，「他現在就坐在我旁邊，他現在是我的菜鳥了！」

▲▼當年的棄嬰成為警局的菜鳥，與救命恩人重逢。（圖／翻攝南灣警察局臉書）

警局新人赫格德斯─史都華（Matthew Hegedus-Stewart）報到後，向訓練官摩根說到，童年被遺棄在南灣的過往，摩根調出當年的報告，發現竟然是老同事艾斯特負責的案件，於是撥通電話，兩人的緣分在這裡重新接上。

艾斯特在3月22日當天回到警局，終於重逢「小耶穌」，他露出笑容，「你長大了」。赫格德斯─史都華也說，終於見到那個23年前把泰迪熊放在他嬰兒床上的警官了。

▲▼當年的棄嬰成為警局的菜鳥，與救命恩人重逢。（圖／翻攝南灣警察局臉書）

赫格德斯─史都華說，可能因為這樣的過往，讓他在潛意識裡興起成為一名執法人員的理想，但他怎麼也想不到，報到的警局竟然就是當年他救命恩人服務過的同一個警局。與艾斯特握手時，他說道，「謝謝你為我做的一切」。

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