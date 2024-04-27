美知名素食餐廳「宣布開始賣肉」　一票人怒抵制！主廚無奈回

▲洛杉磯一間素食餐廳開始賣肉製品。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

22日是世界地球日，而美國一家洛杉磯知名素食餐廳宣布震驚消息，因為他們開始賣肉類和乳製品。老闆說，純素飲食已不足以應對氣候變化。消息一出，也引發許多素食者反彈，有人酸，「動物們還不想死。」

據《紐約時報》報導，餐廳主廚恩格爾哈特（Mollie Engelhart）2011年開了餐廳，而她在社群上宣布，她的素食餐廳要開始賣肉類和乳製品。恩格爾哈特說，純素飲食已不足以應對氣候變化，新餐廳會專注於採購和推廣再生農業，而她也會將再生農場的牛肉、起司和雞蛋引入餐廳。

消息一出，許多素食者批評，「騙局」、「我深感不安」、「真是令人沮喪」，有人批是「嚴重背叛動物」、「動物們還不想死」，數十個素食和動物健康組織分享消息，更有人揚言要抵制她的餐廳。

恩格爾哈特表示，她會保留水牛花椰菜、豆豉漢堡等食物，也會讓牛肉、煎蛋和烤肉出現在菜單上，她在做決定前想了1年多，「我想我必須非常勇敢才能做到這一點，因為我知道會受到嚴厲的批評。」

恩格爾哈特說，「我理解他們的熱情、悲傷、憤怒」而她在改變想法之前，對世界的看法和他們相同，她希望純素飲食跟再生農業能結合。

據悉，其實恩格爾哈特的餐廳過去幾年的年營業額高達700萬美元（約新台幣2.1億元），但疫情大流行期間，生意慘澹，一直沒賺錢。恩格爾哈特解釋，她10多年前聽了農業顧問賽特（Graeme Sait）的演講，讓她決定投入再生農業

對此，動物權利非營利組織PETA在社群上譴責，恩格爾哈特只是想「漂綠」，利用永續發展來吸引或分散顧客注意力。

延伸閱讀

▸ 婆婆逼母親節全員到齊！大嫂突喊要改期 她老實群組回「這句」被尪罵：很囂張

▸ 54歲淫狼性侵14歲少女害懷孕！法官重判50年還要「宮刑」 這原因恐難以實現

▸ 她喝下自動販賣機咖啡竟住加護病房 真相竟是誤吞杯內黑色昆蟲