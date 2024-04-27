「哈瑪斯癡漢」看上18歲少女！囚禁時突求婚　瘋喊：幫我生小孩

▲諾加回憶起宛如煉獄的50天囚禁生活。（圖／翻攝自以色列時報）

記者王佩翊／編譯

巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯2023年10月7日入侵以色列南部，並綁架大量人質，雙方戰況至今仍陷入膠著，加薩地區更是淪為人間煉獄。以色列一名18歲少女在戰事初期遭到綁架，而在長達50天的監禁期間，不但父親遭殺害，還被其中一名哈瑪斯槍手威脅要把她「娶回家」，對方甚至給她一個戒指，並要求替他生孩子。

根據《鏡報》報導，18歲的以色列少女諾加（Noga Weiss）在以哈戰爭爆發後，隨即遭到哈瑪斯綁架，直到50天後才成功透過人質和囚犯釋放協議獲釋。而如今她也接受《以色列第12頻道》的採訪，站出來曝光當時作為人質的煉獄生活。

▲諾加的父親遭到哈瑪斯殘殺。（圖／翻攝自以色列時報）



諾加和家人一同被綁架，但是她的父親卻在被囚禁期間，遭到武裝分子傷害。而在她被綁期間，則是有一名哈瑪斯男子突然掏出一枚戒指送給她。綁匪表示，要將她娶回家，並發誓就算其他人質被釋放，也不會放過她，她將繼續留在加薩與他共度餘生。

諾加說，「他在被綁架的第14天給我一枚戒指，要我一直陪他。他告訴我，所有人都能被釋放，唯獨我必須留下來替他生孩子。」而該名哈瑪斯男子還說，自己深愛諾加，想要娶她，所以特地將諾加的母親帶來見她，只為了讓諾加的母親同意兩人的婚事。

諾加隨後被帶到一個房間，一名打扮成阿拉伯女性的人走進來，她才意識到那是她的母親。在此之前，諾加一直以為母親和父親一樣遭到殺害。不過諾加的母親立刻拒絕了這門親事，甚至對該名男子大吼大叫。

如今母女雖已獲釋，但諾加也直言，被綁期間的恐懼與痛苦難以衡量，在50天內，她24小時都擔憂會遭到槍擊。不僅如此，有一次，哈瑪斯成員在2天內只給每名人質半公升的水。