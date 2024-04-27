孕婦空襲亡剖腹救孩子！女嬰早產5天後離世　加薩一家4口全喪命

▲加薩女嬰茱達是一家人在空襲中唯一活命的孩子，但最終仍過世。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩走廊南部城市拉法（Rafah）20日遭受以色列空襲，導致懷孕30周孕婦與她的丈夫、4歲幼女喪命，醫護人員緊急進行剖腹成功救下孕婦腹中女嬰。然而時隔5日傳出壞消息，女嬰健康狀況惡化，儘管醫療團隊竭盡全力搶救，但仍無力挽回，孩子已於周四（25）過世。

美聯社、路透報導，女嬰茱達（Sabreen Jouda）是阿聯酋婦產醫院（Emirati maternity hospital）醫療團隊緊急剖腹產搶救下來的孩子，她也是這家人在空襲中唯一活命的孩子，由醫生薩拉瑪（Mohammed Salama）親自照顧，但孩子最終未能跨過生死難關。

薩拉瑪提到，「我和其他醫師試著救她，但她過世了，這對我個人來說，這是非常艱難痛苦的一天。她出生的時候呼吸系統尚未發育成熟，免疫系統非常弱」。

▲家屬表示，他每天都去醫院探望茱達，確認孩子的健康狀況。（圖／達志影像／美聯社）

4月20日，也就是茱達還在母親沙卡尼（Sabreen Al-Sakani）腹中當時，以色列發動的空襲擊中她們家，造成女嬰母親沙卡尼、父親舒克里（Shukri）、姊姊馬拉克（Malak）死亡。在一家人遺體送至醫院後，院方緊急進行剖腹產手術搶救寶寶。

家屬表示，在這段期間他每天都去醫院探望茱達，確認孩子的健康狀況，院方曾告知有呼吸方面的問題，但認為情況並不嚴重，是醫院致電才得知孩子過世的消息，「（茱達）走了，我的兄弟、我兄弟的妻女都走了」，甚至房子都不見了，失去關於兄弟一家人的回憶。茱達25日已經葬在父親舒克里旁邊。

薩拉瑪直言，如果不是以色列對加薩發動的戰爭、對醫院的破壞，團隊或許能夠幫助更多孩子活命，但醫院遭破壞摧毀，醫療團隊能做的事情變得非常有限。

加薩大多數地區都已經被以色列的轟炸夷為平地，許多醫院被毀，如今還能夠營運的醫院面臨電力、藥品消毒設備等用品短缺。加薩衛生部門表示，至今已有超過3.4萬名巴勒斯坦人命喪以哈戰爭，約有三分之二的死者是婦孺。