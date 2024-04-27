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青年運動再襲紅海！連轟3飛彈2度擊中油輪　威力超大「全船狂震」

▲▼UKMTO示警，一艘名為「仙女座之星」（Andromeda Star）的船隻在葉門附近遭遇青年運動飛彈襲擊。（圖／翻攝自X）

▲UKMTO示警，一艘名為「仙女座之星」的船隻在葉門附近遭遇青年運動飛彈襲擊,下同。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞）26日再發動新一輪攻擊，在葉門海岸附近以飛彈襲擊一艘原油油輪，所幸並未造成人員傷亡。

據BBC報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）的報告顯示，這艘懸掛巴拿馬國旗的原油油輪，在葉門摩卡市（Mocha）西南方向約15海里處2度遭飛彈擊中，並受到損壞。

UKMTO指出，第一次的飛彈襲擊在軍艦附近造成了爆炸，船上人員都感受到了震動，而第二次的襲擊疑似有2枚飛彈同時射出，並與船身發生了接觸。

▲▼UKMTO示警，一艘名為「仙女座之星」（Andromeda Star）的船隻在葉門附近遭遇青年運動飛彈襲擊。（圖／翻攝自X）

英國海事安全公司Ambrey目前已發現了3枚飛彈，並聲稱相關飛彈據信是從葉門西南部的塔伊茲省（Taiz）所射，目前這起事件仍在調查中。

青年運動已宣稱對這起攻擊負責。該組織的軍事發言人沙里亞（Yahya Sarea）27日在電視談話中表示，青年運動最近瞄準了英國一艘名為「仙女座之星」（Andromeda Star）的船隻，並在襲擊中「直接命中」目標。

據Ambrey的資料顯示，這艘油輪之前一直為英國所有，但船隻目前的主人在2023年11月已將其登記在了非洲國家塞席爾（Seychelles）之下，並從事與俄羅斯相關的貿易。它在被襲擊時，正從俄羅斯的普里莫斯克（Primorsk）開往印度的古茶拉底省（Gujarat）。

Ambrey建議，有鑑於青年運動如今一直在紅海和亞丁灣對據稱與以色列有關的船隻發動攻擊，因此船東和營運商在通過相關區域前，應先進行「徹底的隸屬關係檢查」，因為青年運動可能會將船隻與過時的隸屬關係聯繫起來。

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