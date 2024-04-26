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美英18國聯合呼籲釋放人質　哈瑪斯：巴勒斯坦建國換和平

▲▼以色列民眾上街抗議要求立刻釋放被綁人質。（圖／路透）

▲以色列民眾上街抗議要求立刻釋放被綁人質。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美國、英國等18個國家25日發布聯合聲明，呼籲哈瑪斯立即釋放所有人質，以換取加薩停火。哈瑪斯發誓，不會屈服於國際壓力，不過只要以色列同意巴勒斯坦獨立建國，他們願意主動放下武器、解除武裝。

據《衛報》、《路透社》報導，18國在聯合聲明中表示，釋放人質將能使敵對關係結束、加薩實現長期停火，並有助於在加薩全境提供大量人道主義援助，「我們呼籲哈瑪斯立即釋放被扣押在加薩200多天的所有人質。」簽署國包括美國、英國、法國、德國、加拿大、阿根廷、奧地利、巴西、保加利亞、哥倫比亞、丹麥、匈牙利、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、塞爾維亞、西班牙和泰國。

哈瑪斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）回應道，哈瑪斯不會受該聲明的影響，並表示美國應該迫使以色列結束其侵略行為。另一方面，高階政治官員哈亞（Khalil al-Hayya）24日接受《美聯社》採訪時表示，如果沿著1967年中東戰爭以前的邊境劃定，在西岸與加薩走廊建立一個「擁有完全主權的巴勒斯坦國，並且根據國際決議，讓巴勒斯坦難民回歸」，哈瑪斯願意與以色列停火5年或者更長時間，並且會放下武器、解散軍事分支，轉變為一個政黨。

加薩停火談判陷入僵局之際，哈瑪斯主動表態、願意解除武裝與以色列並存，對於這個以摧毀以色列為目標的激進組織來說，可以說是重大讓步。不過無論如何，納坦雅胡政府恐怕不會考慮這個提案，在去年10月7日的越境突襲後，以色列誓言殲滅哈瑪斯，目前的領導層也堅決反對，在1967年中東戰爭佔領的土地上，建立巴勒斯坦國。

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