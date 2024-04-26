日護士誤餵「強酸性藥劑」！嬰兒口腔嚴重灼傷　下巴慘留疤

▲護理師誤將強酸性的外用藥劑餵給出生不到6個月的嬰兒，導致其口腔內部灼傷。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本滋賀縣近江八幡市的近江八幡市立綜合醫療中心25日表示，院內一名准護理師誤將強酸性藥劑餵給1名未滿6個月的嬰兒，導致嬰兒口腔內部和下巴灼傷。嬰兒經診治後住院10天，目前則已經出院，但唇部下方有紅腫情況，仍在持續觀察中。

根據《京都新聞》報導，該醫療中心指出，受害嬰兒的家長因懷疑孩子可能有聽力障礙，因此3月11日帶他到耳鼻喉科就醫。當時為了讓嬰兒入睡以進行檢查，因此醫師開了糖漿類型的鎮定劑「トリクロリールシロップ（TRICLORYL Syrup）」，但是當時負責業務的50多歲女性准護理師卻將放在耳鼻喉科冰箱內外用藥「80％トリクロロ酢酸液（80% trichloroacetic acid）」以注射器餵進嬰兒口中。雖然當時嬰兒因大哭隨即吐出部分藥劑，但粗估仍有約1毫升的藥劑被嬰兒吞下。

當時在一旁的其他女性護理師聽到嬰兒的哭聲後便上前詢問情況，但准護理師僅回答，「沒事。」隨後，該名准護理師立即前往同一樓層的小兒科領取正確的糖漿藥劑，並按照醫師處方中的原定劑量5毫升進行投藥。

嬰兒返家後身體持續不適，甚至不願喝奶，因此當天晚上與隔天分別2度前往小兒科就醫。隨後診斷疑似出現呼吸道狹窄、口腔黏膜損傷，被醫師要求住院接受治療。

「80％トリクロロ酢酸液（80% trichloroacetic acid）」為一種強酸性的外用藥劑，一般用於治療疣。事後，醫療中心在診療室的垃圾桶中發現含有該外用藥劑的注射針筒，便找上該名准護理師，整起誤投藥事件才因此曝了光。

準護理師雖聲稱，「我以為是同一種藥劑」、「是我確認不夠詳細」等，但是究竟是何時發現自己給錯藥的，詳細時間點仍有不明之處。醫療中心認為，准護理師可能是在不知道外用藥劑存在的情況下，將其與鎮定劑搞混。

醫療中心的管理層已向嬰兒父母道歉，但父母仍選擇報案，滋賀縣警方目前已投入調查。而醫療中心則要求該名准護理師即日起留在家中待命，並對其實施教育訓練，防止類似事件再度發生。

醫療中心院長白山武司道歉表示，「這是一個在正常情況下不應該發生的事故，我們將努力恢復患者的信任，確保此類事故不會再次發生。對於給病人及其家屬造成的困擾與擔憂，我們深感抱歉。」