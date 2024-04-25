泰女模喪命！發文無預警停更1年找到遺體　警靠刺青認出她

▲凱娜珂姆在巴林失蹤一年之後尋獲遺體。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國31歲女模凱娜珂姆（Kaikan Kaennakam）2023年在中東國家巴林失蹤，家屬耗時數月尋找她，沒想到時隔1年傳來壞消息，警方在一具遺體腿上發現刺青圖案，確認死者就是凱娜珂姆。家屬宣稱，她的遺體滿是瘀傷。

太陽報報導，凱娜珂姆在模特兒職涯告一段落後，搬到巴林生活，在當地一間餐館上班，原本都會定期透過網路分享照片與影片，與家人親友保持聯繫。沒想到2023年4月，她無預警停止發文，人間蒸發，她的家人花費好幾個月的時間尋人、找上泰國大使館幫忙，聯繫中東地區的泰國人社區，但都沒有找到人。

沒想到，4月18日這天，家屬收到來自泰國駐巴林大使館的消息，找到凱娜珂姆遺體。巴林薩勒馬尼亞醫療機構（Salmaniya Medical Complex）去年一具女性遺體無法確認身分，直到警方在遺體發現刺青圖案之後，這才驚覺死者就是凱娜珂姆。依據驗屍報告，凱娜珂姆死於酒精中毒導致的急性肺臟與心臟衰竭，她的遺體目前仍在巴林。

家屬宣稱，凱娜珂姆大約2、3年前就在巴林工作，在當地有一名阿拉伯男友，然而自從去年4月就聯繫不上她，且「大使館記錄到的死因為酒精中毒，但她遺體照片上有瘀傷……希望能重新審理此案，再一次進行驗屍。」泰國一間婦女孩童慈善機構創辦人洪薩庫（Paveena Hongsakul）已安排警察總醫院重新對凱娜珂姆遺體進行檢驗，再一次評估死因。