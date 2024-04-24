美一家5人陳屍家中！　竟是男主人「獵殺妻兒」再飲彈

▲42歲的強納森殺害妻兒4人後，飲彈輕生。（圖／翻攝臉書，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）發生駭人案件，警方22日上午獲報抵達一處民宅，驚訝發現一家5人陳屍家中，僅10歲么子獨自待在家門外、幸運存活。他們調查後研判，這起恐怖獵殺的兇手，竟然就是男主人。

福斯新聞等外媒報導，42歲父親強納森（Jonathon Candy）與妻子琳塞（Lindsay）發生激烈爭執後失控，抓起槍枝對太太連開多槍，導致對方當場死亡，並且「系統性地在家裡射殺孩子們」，包括18歲、14歲及12歲的兒子們，最終自戕身亡。

本案發生在奧克拉荷馬市近郊的育空鎮（Yukon），警方一度對案情感到困惑，但很快就偵破這是一起「謀殺自殺案件」。警官奈特（Sgt. Gary Knight）表示，「那間住宅發生的事情，簡直就是一場大屠殺」，強納森此前沒有家暴紀錄，下手謀殺全家，卻又讓么子活下來的原因，恐怕永遠成謎，「這是我們永遠也不會知道的事情」。

家屬發布聲明表示哀悼，他們形容強納森「的笑話和傻態總讓大家發笑」，並且把妻兒當作生活的全部，「我們整個家庭都因為這個永遠無法回答的問題撕裂且困惑著……請緊緊擁抱你們的家人。對於所有受影響的人而言，這將是一個非常漫長的復原過程。」

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