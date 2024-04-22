美恐史上首次制裁以國防軍　納坦雅胡急發聲：拒絕接受

▲以色列總理納坦雅胡拒絕美方的任何制裁。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

針對以色列國防軍部隊在約旦河西岸疑似犯下侵害人權的行為，美國國務卿布林肯表示未來幾天，美國的回應措施就會出爐。由於美方慣例是對侵犯人權的外國部隊減少或停止補貼，因此可預期以色列這次會遇到類似「制裁」。對此，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言，將拒絕接受任何國家對以色列軍隊的制裁。

BBC報導，以軍「猶太永恆營」（Netzah Yehuda）被控對約旦河西岸巴勒斯坦人犯下嚴重暴力、侵害人權的行為，美國3名知情人士透露，國務卿布林肯可能預計幾天內提出針對「猶太永恆營」的制裁。

美國與以色列多年來是緊密的盟友，而且未曾對以色列部隊實施過任何相關制裁，這將會是史上同一遭。

美國聯邦眾議院20日剛通過260億美元（約新台幣8466億元）緊急援助以色列法案，但以色列國防軍一旦遭美國政府以《萊希法》（Leahy Law）制裁，部隊就無法接受任何來自美國的軍事援助及訓練。美國1997年通過《萊希法》，外國軍警組織若違反人權，明令美國政府不得對其提供資助、支援。

以色列國防軍對此發布聲明，稱不清楚任何部隊遭遇制裁。納坦雅胡則在社群平台X強烈反對，並表示會「用盡全身力氣抵抗」，國防軍絕對不能遭受制裁」。他說最近幾周持續與乙方溝通。