敘利亞美軍基地遭5枚火箭彈襲擊　伊拉克承諾追捕嫌犯

▲至少5枚火箭彈21日從伊拉克祖馬爾鎮射向敘利亞東北方一處美軍基地。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊拉克安全部門表示，有至少5枚火箭彈21日從伊拉克祖馬爾鎮（Zummar）射向敘利亞東北方一處美軍基地．當地伊拉克安全部隊已對可疑嫌犯展開追捕。

根據《路透社》報導，2名伊拉克安全部門消息人士透露，有至少5枚火箭彈21日從祖馬爾鎮射向敘利亞東北方一處美軍基地。就在襲擊發生前一天，伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）才剛結束訪美會見總統拜登的行程。

2名伊拉克安全部門消息人士和1名資深軍官表示，有一輛後方裝有火箭發射器的小貨車停在與敘利亞接壤的祖馬爾鎮，當時還有軍機在空中飛行，而卡車後來因火箭彈卡住而爆炸。

由於事件敏感，匿名的軍方官員表示，「除非進行調查，否則無法確認卡車是不是遭美國戰機炸毀。」另一名駐祖馬爾鎮的安全官員指出，部署在當地的伊拉克安全部隊已對另一輛逃離的車輛展開追捕。

官方機構伊拉克安全醫療小組（Iraqi Security Medica Cell）在聲明中指出，伊拉克部隊已針對敘利亞邊境的嫌犯展開廣泛的搜索和調查行動，承諾將其繩之以法。