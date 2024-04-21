一帶一路受挫？菲律賓「放棄中國融資」　盼美日接手鐵路建設

▲小馬可仕、拜登與岸田文雄11日在白宮舉行會談。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓去年10月宣布，放棄針對國內3大鐵路建設計畫，與中國進行融資談判，被部分外媒形容是「一帶一路受挫」。如今，一名知情官員向《彭博社》透露，馬尼拉當局希望美日能夠接手、支持建設。

美國總統拜登、日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）11日在白宮首度舉行3國領袖高峰會，宣布啟動「呂宋經濟走廊」（Luzon Economic Corridor）計畫，反制北京一帶一路。

而「呂宋經濟走廊」包括71公里長的蘇比克-克拉克鐵路（Subic-Clark Railway），該計畫預計耗資500億披索（約新台幣283億元），連結呂宋島上、由前美軍基地改建的各大商業中心，加速基礎建設計畫投資，包括鐵路、港口、潔淨能源、半導體供應鏈、農業企業等。

菲律賓基地轉換開發局（BCDA）主席洛倫扎納（Delfin Lorenzana）19日受訪時直言，蘇比克與克拉克都是非常具有戰略意義的地方，可以容納物流到生產等產業，「希望他們（美日）接受並且在這裡投資。我們沒有放棄蘇比克-克拉克鐵路計畫」，但如果美日接手，他會更加放心，「如果不是他們，或許是南韓或其他對我們友好的國家。」

洛倫扎納也說，「呂宋經濟走廊」尋求讓菲律賓成為該區域農業領先國家，其他可能計畫包括建設克拉克國際機場第二條跑道、克拉克國家食品總站，預計都會耗資1.5億美元以上。此外，政府也在考慮向世界銀行及亞洲開發銀行尋求資金。