G7：中國企業供俄國軍民兩用產品　助莫斯科軍事擴張

▲七大工業國集團（G7）外長在義大利卡布里島舉行會議。（圖／路透）



文／中央社

七大工業國集團（G7）外長今天「強烈關切」中國企業向俄羅斯轉移軍民兩用原材料和可用於製造武器的零組件，這些材料和零件被莫斯科用於軍事擴張。

法新社報導，七大工業國集團外長在最終聲明中說：「這使俄羅斯能夠重建和振興其國防工業基礎，對烏克蘭和國際和平與安全構成威脅。中國應確保停止這種支持。」

七大工業國集團外長會議17至19日在義大利卡布里島（Capri）舉行。

稍早，歐洲聯盟（EU）執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在華盛頓表示，歐盟看到有跡象顯示中國正在供應可讓俄羅斯用於製造武器的零組件，擔心若西方阻止俄國入侵烏克蘭的決心削弱，中國可能會擴大交付零組件。

杜姆布羅夫斯基斯表示，他此行訪問華府將會見美國國會議員，以強調批准等候已久的美國軍援烏克蘭的重要性。

美國官員上週針對中國正在提供給俄羅斯的零件材料向媒體簡報，包括無人機和飛彈技術、衛星影像和工具機，這些材料雖然稱不上是可致人於死的援助，卻有助俄羅斯建立其軍事力量，讓打了兩年的俄烏戰爭得以延續下去。

杜姆布羅夫斯基斯在美國智庫研究機構「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）一場活動上表示，歐盟正在與美國合作打擊對俄羅斯制裁的規避行為。