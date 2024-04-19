以色列反擊伊朗！澳洲敦促公民離開以色列　美使館發安全警示

▲美國官員證實以色列攻擊伊朗。圖為伊朗首都德黑蘭男子看電視新聞。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗19日凌晨驚傳巨大爆炸聲響，美方消息稱，這是以色列對伊朗採取的反擊。事發後，澳洲外交貿易部（DFAT）敦促身在以色列的澳洲公民在安全情況許可下離開以色列，美國駐耶路撒冷大使館則在19日向職員及其家屬發出安全警示。

CNN援引澳洲外交貿易部的建議稱，以色列面臨高度軍事報復及恐怖攻擊威脅，安全情勢可能迅速惡化，「若安全情況許可，我們敦促身在以色列或巴勒斯坦被占領地的澳洲人民離開」，軍事攻擊可能造成空域關閉、航班取消、航班改道以及其他旅行管道中斷，以色列特拉維夫班古里昂國際機場出於安全考量，可能隨時暫停營運。

另一方面，美國駐耶路撒冷大使館19日針對職員及其家屬發出安全警示，「有消息稱以色列針對伊朗境內發動報復性襲擊，出於謹慎，美國政府職員及其家屬在另行通知之前，不得在大特拉維夫地區、耶路撒冷及貝爾謝巴以外的地方進行個人旅行」，但可在上述3個地點之間旅行。

美國駐耶路撒冷大使館提醒美國公民要持續保持警惕，因為安全事件經常在沒有事前預警的情況下發生，安全情勢仍舊複雜，可能因政治局勢、近期發生的事件迅速改變。

根據伊朗媒體報導，中部城市伊斯法罕（Isfahan）19日凌晨傳出爆炸聲響，防空系統緊急啟動，有3架無人機被毀；伊斯法罕是伊朗空軍基地的所在地，在事件發生後，多架航班繞道避開伊朗領空。另外，美國官員向ABC、CBS News證實，以色列發射飛彈攻擊伊朗。伊朗宣稱核設施安全未受波及，至今以色列軍方與美國國防部均拒絕針對此事置評。