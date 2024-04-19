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以色列反擊伊朗鎖定伊斯法罕　是核子重鎮、重要軍事設施所在地

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲伊朗半官方通訊社塔斯尼姆（Tasnim）通訊社發布影片稱，伊斯法罕核設施完全安全。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗中部的伊斯法罕（Isfahan）19日凌晨驚傳巨大爆炸聲，美方官員稱這是以色列發動的反擊。事實上，伊斯法罕省首府為伊朗第三大城，該省也是伊朗多個重要軍事設施所在地，包括核設施、主要空軍基地、與伊朗無人機及其他軍品有關的工廠。

衛報、BBC報導，伊朗最大的鈾濃縮設施就在伊斯法罕省納坦茲，該省東南部Zerdenjan地區則有鈾轉化設施，在這次針對伊朗的攻擊事件發生後，伊朗官員表示核設施安全無損。

伊朗半官方通訊社塔斯尼姆（Tasnim）發布一段鈾轉化設施附近的影片，依據畫面，男子在伊斯法罕核技術中心看手錶，隨著鏡頭畫面放大，數名士兵站在看起來像防空陣地的位置。這座鈾轉化設施旁邊就是濃縮氧化鈾粉末工廠，以及一個為德黑蘭研究堆生產燃料的燃料製造廠。

除了核設施，伊斯法罕也是伊朗重要空軍基地所在地，駐紮著1979年伊朗伊斯蘭革命之前購買的F-14雄貓式戰鬥機。同樣重要的還有伊斯法罕市及周邊地區的武器生產設施，在去年初，該市一間先進武器生產設施遇襲。

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