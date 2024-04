以色列反擊伊朗鎖定伊斯法罕　是核子重鎮、重要軍事設施所在地

▲伊朗半官方通訊社塔斯尼姆(Tasnim)通訊社發布影片稱,伊斯法罕核設施完全安全。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

伊朗中部的伊斯法罕(Isfahan)19日凌晨驚傳巨大爆炸聲,美方官員稱這是以色列發動的反擊。事實上,伊斯法罕省首府為伊朗第三大城,該省也是伊朗多個重要軍事設施所在地,包括核設施、主要空軍基地、與伊朗無人機及其他軍品有關的工廠。

衛報、BBC報導,伊朗最大的鈾濃縮設施就在伊斯法罕省納坦茲,該省東南部Zerdenjan地區則有鈾轉化設施,在這次針對伊朗的攻擊事件發生後,伊朗官員表示核設施安全無損。

Tasnim news agency, closely affiliated to the IRGC, has published this video with the caption: "Isfahan's nuclear site is completely safe". pic.twitter.com/rHAxJmGGuJ