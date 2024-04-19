英國率先表態挺「以色列有權自衛」！中東調停國譴責　各國反應曝

▲以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）指控伊朗13日的空襲導致衝突升級。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

伊朗13日大舉空襲以色列後，當地時間19日凌晨，伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）、敘利亞、伊拉克皆傳出爆炸聲，多名美國官員證實是以色列所發動的襲擊。不過，伊朗否認受到外部攻擊，以色列也未宣布對此負責。英國已表態支持以色列，中東調停國阿曼則譴責以色列，其他包含中國、法國等國也作出回應。

英國

英國政府宣稱對此事的理解是，伊朗遇襲的來源尚未獲得官方證實。不過，英國首相辦公室表示，以色列有權自衛，並補充說「我們一直在向以色列人強調，現在重要的是緩和緊張局勢。」

法國

法國副外長巴霍（Jean-Noel Barrot）表示，「法國的立場是呼籲所有行為各方緩和緊張局勢，保持克制。」

阿曼

長期在中東作為調停者角色的國家阿曼，在伊朗遇襲後譴責了以色列。阿曼外交部聲明指出，阿曼19日譴責以色列對伊朗領土的襲擊，以及「以色列在該地區一再進行的軍事襲擊」。

中國

中國外交部發言人林劍19日主持的例行記者會上，有記者提問伊朗中部省份伊斯法罕今天發生爆炸一事。林劍表示，「中方注意到有關報導，反對任何導致局勢進一步緊張升級的行為。」

埃及

埃及外交部19日表示，在以色列襲擊伊朗的報導出現之後，埃及對以色列和伊朗之間的敵對行動升級深感擔憂，並對該地區衝突和不穩定擴大的後果提出警告。

歐盟

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）19日在芬蘭靠近俄羅斯邊境地區與芬蘭總理會面時，呼籲伊朗、以色列與其盟友不要讓中東局勢升級，「絕對有必要保持該地區的穩定，各方都應遏制進一步行動。」

義大利

義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）敦促緩和局勢，他提到「我們徵求所有人保持謹慎，避免升級」。由於今年義大利是七國集團（G7）輪值主席國，目前正在進行G7外長會議，塔加尼也表示，G7成員國都希望中東局勢能「完全緩和」。

加拿大

同樣將在卡普里島（Capri）出席G7外長會議的加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）於社群平台X上發文表示，「我們正在密切關注局勢。今天上午在義大利舉行的G7會議上，我們將與外長們討論這一問題。」