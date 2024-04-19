美退役少將：以色列反擊「精心策畫」　既是報復也是警告

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗伊斯法罕（Isfahan）一處據點19日凌晨遭飛彈擊中，華府官員證實是以色列所為，美國退役陸軍少將麥克卡利（Mark MacCarley）則認為，以色列此舉經過深思熟慮，不僅是一種報復措施，同時也在傳遞警告訊息。

麥克卡利向CNN表示，以色列打擊伊斯法罕，可能是在警告，他們能夠輕易突破伊朗防衛，但同時也「必須保持警惕」，以免德黑蘭決定透過另一輪武力展示作為回應。

麥克卡利說，「我認為，以色列戰時內閣對此進行了一番深思熟慮。以色列人不得不報復，但與此同時，這種報復也傳遞了一個訊息，那就是『是的，我們可以通過（伊朗防衛）。不要再這麼做了。如果你們再這麼做，那一切就完了。』」

一名以色列官員也向《華盛頓郵報》表示，以色列無人機今晨攻擊伊朗一處軍事基地，是為了向伊朗發出一項訊息，那就是耶路撒冷可以在伊朗境內發動襲擊。

▲13日伊朗突襲以色列，以色列矢言報復 。（圖／路透）



伊朗為了報復駐敘利亞大使館遭轟炸，13日對以色列展開大規模突襲。以色列矢言報復，數日以來都在考慮如何回應這場前所未有的攻擊，而今晨伊斯法罕遇襲不久後，一名美國官員就向ABC News證實是以色列所為。不過，以色列國防軍（IDF）及總理辦公室卻都拒絕評論此事。

伊斯法罕是伊朗重要核設施所在地，機場及空軍基地附近也傳出爆炸聲，所幸核設施並未受損。伊朗聲稱，爆炸聲是防空部隊開火造成，並非遭到彈襲。

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